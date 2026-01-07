S&P 글로벌 호주 은행 복합 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))
국가:
호주
AUD, 호주 달러
분야:
비즈니스
|중간
|N/D
|
52.6
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
커먼웰스뱅크 복합 PMI는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 지표 계산은 다수의 기업 대표들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 각 응답은 기업의 규모와 해당 기업이 속한 하위 부문의 총 생산 또는 서비스에 대한 기여도에 따라 가중치를 부여합니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다. 그 지수는 그 나라에서 사업을 하는 조건을 반영합니다. 50을 넘으면 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"S&P 글로벌 호주 은행 복합 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
52.6
11월 2025
52.6
52.1
10월 2025
52.1
52.4
9월 2025
52.4
55.5
8월 2025
55.5
53.8
7월 2025
53.8
51.6
6월 2025
51.6
50.5
5월 2025
50.5
51.0
4월 2025
51.0
51.6
3월 2025
51.6
50.6
2월 2025
50.6
51.1
1월 2025
51.1
50.2
12월 2024
50.2
50.2
11월 2024
50.2
50.2
10월 2024
50.2
49.6
9월 2024
49.6
51.7
8월 2024
51.7
49.9
7월 2024
49.9
50.7
6월 2024
50.7
52.1
5월 2024
52.1
53.0
4월 2024
53.0
53.3
3월 2024
53.3
52.1
2월 2024
52.1
49.0
1월 2024
49.0
46.9
12월 2023
46.9
47.4
12월 2023 예비
47.4
46.2
11월 2023
46.2
46.4
11월 2023 예비
46.4
47.6
10월 2023
47.6
47.3
10월 2023 예비
47.3
51.5
9월 2023
51.5
50.2
9월 2023 예비
50.2
48.0
8월 2023
48.0
47.1
8월 2023 예비
47.1
48.2
7월 2023
48.2
48.3
7월 2023 예비
48.3
50.1
6월 2023
50.1
50.5
6월 2023 예비
50.5
51.6
5월 2023
51.6
51.2
5월 2023 예비
51.2
53.0
4월 2023
53.0
52.2
4월 2023 예비
52.2
48.5
3월 2023
48.5
48.1
3월 2023 예비
48.1
50.6
2월 2023
50.6
49.2
2월 2023 예비
49.2
48.5
1월 2023
48.5
48.2
1월 2023 예비
48.2
47.5
12월 2022
47.5
47.3
12월 2022 예비
47.3
48.0
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용