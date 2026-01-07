에너지 정보국의 쿠싱 원유 재고 변화는 WTI 유가 변동의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. WTI 벤치마크는 Cushing(오클라호마)에 확정되었습니다. 오늘날, 쿠싱은 세계 원유 무역의 핵심 중심지 중 하나입니다. WTI의 미래는 쿠싱에게 전달될 것을 암시합니다.

이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

Cushing에서 오일 저장 수준이 증가하면 석유 수요가 감소하여 세계적으로 오일 가격이 하락할 수 있습니다. 쿠싱 주식의 감소는 유가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이러한 가격 변화는 단기적인 성격입니다. 시장에서는 쿠싱 주가가 몇 주 연속 오르내릴 때만 흐름이 형성됩니다.

