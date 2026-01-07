캘린더섹션

이탈리아 신차 등록 m/m (Italy New Car Registrations m/m)

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
이탈리아 자동차 산업 협회 (ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
분야:
비즈니스
낮음 N/D
-1.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
신차 등록 m/m는 이탈리아에서 현재 신규 등록된 승용차의 수가 전월에 비해 변경된 것을 반영합니다. 유럽자동차제조협회(ACEA) 회원인 이탈리아 자동차산업 ANFIA는 매월 넷째 근무일에 최근 한 달간 신규 등록 대수를 집계한 자료를 발표합니다. 차량 종류, 제조업체 및 지역별로 별도의 데이터를 사용할 수 있습니다.

보고서 계산을 위한 데이터는 지역 규제 당국과 보험 회사로부터 수집됩니다. 이 보고서에는 처음으로 번호판을 받은 신차만 포함되어 있습니다. 이미 국내 또는 해외에서 등록된 모든 자동차는 보고서에서 제외됩니다. 따라서 등록 데이터는 자동차 판매량을 직접 반영합니다.

이 지표는 한국의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 그러나 자동차 판매와 등록은 환경 기준의 강화와 같은 비경제적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 지표가 통화 시세에 미치는 영향은 제한적입니다. 일반적으로 예상보다 높은 값은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"이탈리아 신차 등록 m/m (Italy New Car Registrations m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
-1.3%
11월 2025
-1.3%
-0.7%
10월 2025
-0.7%
88.3%
9월 2025
88.3%
-43.2%
8월 2025
-43.2%
-10.4%
7월 2025
-10.4%
-5.2%
6월 2025
-5.2%
0.2%
5월 2025
0.2%
-19.2%
4월 2025
-19.2%
24.9%
3월 2025
24.9%
3.2%
2월 2025
3.2%
26.5%
1월 2025
26.5%
-14.9%
12월 2024
-14.9%
-1.8%
11월 2024
-1.8%
4.0%
10월 2024
4.0%
76.0%
9월 2024
76.0%
-44.6%
8월 2024
-44.6%
-22.0%
7월 2024
-22.0%
14.7%
6월 2024
14.7%
3.1%
5월 2024
3.1%
-16.5%
4월 2024
-16.5%
10.2%
3월 2024
10.2%
3.6%
2월 2024
3.6%
27.7%
1월 2024
27.7%
-20.2%
12월 2023
-20.2%
0.2%
11월 2023
0.2%
2.0%
10월 2023
2.0%
70.9%
9월 2023
70.9%
-33.1%
8월 2023
-33.1%
-14.2%
7월 2023
-14.2%
-7.0%
6월 2023
-7.0%
18.8%
5월 2023
18.8%
-25.2%
4월 2023
-25.2%
29.1%
3월 2023
29.1%
1.6%
2월 2023
1.6%
22.3%
1월 2023
22.3%
-12.5%
12월 2022
-12.5%
3.5%
11월 2022
3.5%
4.4%
10월 2022
4.4%
55.9%
9월 2022
55.9%
-35.0%
8월 2022
-35.0%
-13.9%
7월 2022
-13.9%
4.9%
6월 2022
4.9%
24.6%
5월 2022
24.6%
-18.5%
4월 2022
-18.5%
7.8%
3월 2022
7.8%
2.8%
2월 2022
2.8%
24.4%
1월 2022
24.4%
-17.0%
12월 2021
-17.0%
3.4%
11월 2021
3.4%
-4.0%
123
