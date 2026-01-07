EU 소비자물가지수(CPI)는 소비자 관점에서 상품 및 서비스 고정 바스켓 가격이 전월 대비 변동된 것을 보여줍니다. 이것은 유럽 연합의 인플레이션에 대한 중요한 지표입니다.

가격 변동은 상품과 서비스의 대표적인 샘플, 즉 소위 "소비자 바스켓"을 사용하여 계산됩니다. 이 샘플은 식품 및 음료, 개인 관리 제품, 정기 간행물, 공공 비용, 의료, 교육 및 접대 비용 등 주요 가계 소비 항목을 대상으로 합니다. 이러한 제품 및 서비스의 대부분은 자주 또는 매일 구입됩니다.

CPI는 통화 정책 결정, 임금 및 사회 복지 지수화, 소비 및 생활 수준 변화를 계산하는 도구로 사용됩니다. CPI는 유로 지역의 각 지역에 대해 별도로 계산됩니다. 그런 다음, 수집된 데이터는 승인된 방법론에 따라 소비자 가격 일치 지수(HICP)로 컴파일됩니다.

(임금과 같은) 다른 요소들이 변하지 않는다면, CPI와 인플레이션 성장은 인구의 구매력 감소를 의미합니다. 불충분한 인플레이션에 대한 CPI 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.

