스위스 외환보유액은 스위스 국립은행이 보유하고 있는 외환보유액을 반영하고 있습니다.

SNB의 외환보유액 포트폴리오에는 화폐(미국 달러, 캐나다 달러, 호주 달러, 유로, 일본 엔화, 영국 파운드, 중국 위안화 등)와 비거주자가 발행하는 유가증권(은행 예금, 채권, 국고 지폐 등)이 포함됩니다. 게다가 그것은 특별인출권, 즉 스위스의 IMF 계좌에 있는 국제예비자산도 포함합니다.

외환보유액은 SNB가 국가의 재정복지를 보존하기 위해 형성합니다. 그들은 스위스의 국제수지를 유지하는데 도움을 줍니다. 필요하다면, 국가의 통화 준비금의 자금은 수지 적자를 메우거나, 외부 정부 대출금을 지불하거나, 유동주를 형성하거나, 다른 나라와의 결산 운영을 유지하는 데 사용됩니다. 외환 포트폴리오의 다양화는 자산 가격이 급락할 경우 유동성 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다.

외환보유액의 양은 한 국가의 현재 경제적, 재정적 목표에 달려 있습니다. 그 변화는 스위스 프랑 시세에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 간주되지 않기 때문에 이 데이터는 다른 지표와 함께 분석됩니다.

