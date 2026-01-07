제조 급여는 해당 달의 제조 회사 직원 수에서 전월 대비 절대적인 차이를 반영합니다. 이 지표는 노동 시장 상태를 평가할 수 있도록 하므로 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리한 것으로 간주되고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.

"미국 제조업 급여 (United States Manufacturing Payrolls)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.