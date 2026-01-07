미국 제조업 급여 (United States Manufacturing Payrolls)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
노동
|낮음
|-5 K
|-4 K
|
-9 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-5 K
|
-5 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
제조 급여는 해당 달의 제조 회사 직원 수에서 전월 대비 절대적인 차이를 반영합니다. 이 지표는 노동 시장 상태를 평가할 수 있도록 하므로 예상보다 높은 판독치는 미 달러화에 유리한 것으로 간주되고 낮은 판독치는 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 제조업 급여 (United States Manufacturing Payrolls)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-5 K
-4 K
-9 K
9월 2025
-6 K
1 K
-15 K
8월 2025
-12 K
-2 K
-2 K
7월 2025
-11 K
-1 K
-15 K
6월 2025
-7 K
0 K
-7 K
5월 2025
-8 K
-4 K
5 K
4월 2025
-1 K
1 K
3 K
3월 2025
1 K
5 K
8 K
2월 2025
10 K
-5 K
-5 K
1월 2025
3 K
1 K
-12 K
12월 2024
-13 K
28 K
25 K
11월 2024
22 K
-11 K
-48 K
10월 2024
-46 K
6 K
-6 K
9월 2024
-7 K
-13 K
-27 K
8월 2024
-24 K
5 K
6 K
7월 2024
1 K
-1 K
-9 K
6월 2024
-8 K
1 K
0 K
5월 2024
8 K
6 K
6 K
4월 2024
8 K
5 K
-4 K
3월 2024
0 K
-13 K
-10 K
2월 2024
-4 K
8 K
8 K
1월 2024
23 K
4 K
8 K
12월 2023
6 K
-1 K
26 K
11월 2023
28 K
2 K
-35 K
10월 2023
-35 K
1 K
14 K
9월 2023
17 K
-1 K
11 K
8월 2023
16 K
1 K
-4 K
7월 2023
-2 K
0 K
6 K
6월 2023
7 K
-4 K
-3 K
5월 2023
-2 K
-1 K
10 K
4월 2023
11 K
2 K
-8 K
3월 2023
-1 K
-1 K
-1 K
2월 2023
-4 K
0 K
13 K
1월 2023
19 K
1 K
12 K
12월 2022
8 K
-1 K
8 K
11월 2022
14 K
3 K
36 K
10월 2022
32 K
-1 K
23 K
9월 2022
22 K
-5 K
27 K
8월 2022
22 K
6 K
36 K
7월 2022
30 K
2 K
27 K
6월 2022
29 K
-12 K
18 K
5월 2022
18 K
8 K
61 K
4월 2022
55 K
11 K
43 K
3월 2022
38 K
-22 K
38 K
2월 2022
36 K
2 K
16 K
1월 2022
13 K
30 K
32 K
12월 2021
26 K
-24 K
35 K
11월 2021
31 K
-17 K
48 K
10월 2021
60 K
12 K
31 K
9월 2021
26 K
4 K
31 K
