ISM 미국 제조 구매 관리자 지수(PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
ISM 제조업 PMI는 지정된 달에 미국 제조 분야의 비즈니스 상황을 반영합니다. ISM(Institute of Supply Management)은 4만 명 이상의 회원을 보유하고 있는 미국의 비영리 공급 관리 단체입니다.
이 지수는 미국 18개 업종에서 수백 개 회사의 대표들을 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 마킷과 달리 ISM은 민간기업뿐 아니라 북미산업분류체계(NAICS) 공통 목록을 기반으로 하고 있습니다. 응답자들은 경제활동의 다음과 같은 측면을 설명합니다:
- 고객으로부터 받은 새로운 주문
- 생산물(속도 및 레벨)
- 공급업체의 배송 시간(배송 성능이 더 빠른지 느린지)
- 회사 재고
- 고객 주식(회사 고객에 의해 저장된 주식의 대략적인 추정치)
- 회사가 제품과 서비스에 대한 비용을 어느 정도 또는 적게 지불하는지 여부
- 주문 잔량(증가 또는 감소)
- 신규 수출 주문, 즉 추가 수출을 위해 접수된 주문 수
- 수입 — 수입 물질의 양
- 회사 고용
설문지에는 상황이 더 나은지, 더 나쁜지, 변하지 않은지 등 상대적 추정치가 포함되어 있습니다. 응답은 응답 기업의 가중치를 고려하여 추정합니다.
값은 계절적으로 조정됩니다. 결과 제조 PMI는 가중치가 서로 다른 5가지 확산 지수(새 주문, 생산, 고용, 공급 및 재고)로 구성된 복합체입니다.
수치가 50을 넘으면 업계 상황이 개선됩니다. 50 미만의 지수는 생산의 경제 상황의 침체를 나타냅니다. 값이 50 표시에서 멀어질수록 상황 변화율이 커집니다.
제조업 PMI는 경제 건전성의 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 제조업은 국내총생산(GDP)에서 그리 중요한 요소는 아니지만, 그것은 여전히 다가오는 경기 침체나 성장의 초기 지표입니다. 구매 관리자들은 단기적으로 일을 하고 변화하는 경제 상황으로 향하는 추세를 평가할 수 있기 때문에 언제 시장 상황이 변하는지 가장 먼저 알 수 있는 사람들 중 하나입니다. 이 지수는 국내총생산(GDP)보다 일찍 발표되고 노동 통계국의 보고서도 발표되기 때문에 선행 지표입니다.
제조업 PMI 성장은 보통 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ISM 미국 제조 구매 관리자 지수(PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
