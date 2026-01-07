ISM 제조업 PMI는 지정된 달에 미국 제조 분야의 비즈니스 상황을 반영합니다. ISM(Institute of Supply Management)은 4만 명 이상의 회원을 보유하고 있는 미국의 비영리 공급 관리 단체입니다.

이 지수는 미국 18개 업종에서 수백 개 회사의 대표들을 대상으로 한 설문 조사에 기초하여 계산됩니다. 마킷과 달리 ISM은 민간기업뿐 아니라 북미산업분류체계(NAICS) 공통 목록을 기반으로 하고 있습니다. 응답자들은 경제활동의 다음과 같은 측면을 설명합니다:

고객으로부터 받은 새로운 주문

생산물(속도 및 레벨)

공급업체의 배송 시간(배송 성능이 더 빠른지 느린지)

회사 재고

고객 주식(회사 고객에 의해 저장된 주식의 대략적인 추정치)

회사가 제품과 서비스에 대한 비용을 어느 정도 또는 적게 지불하는지 여부

주문 잔량(증가 또는 감소)

신규 수출 주문, 즉 추가 수출을 위해 접수된 주문 수

수입 — 수입 물질의 양

회사 고용

설문지에는 상황이 더 나은지, 더 나쁜지, 변하지 않은지 등 상대적 추정치가 포함되어 있습니다. 응답은 응답 기업의 가중치를 고려하여 추정합니다.

값은 계절적으로 조정됩니다. 결과 제조 PMI는 가중치가 서로 다른 5가지 확산 지수(새 주문, 생산, 고용, 공급 및 재고)로 구성된 복합체입니다.

수치가 50을 넘으면 업계 상황이 개선됩니다. 50 미만의 지수는 생산의 경제 상황의 침체를 나타냅니다. 값이 50 표시에서 멀어질수록 상황 변화율이 커집니다.

제조업 PMI는 경제 건전성의 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 제조업은 국내총생산(GDP)에서 그리 중요한 요소는 아니지만, 그것은 여전히 다가오는 경기 침체나 성장의 초기 지표입니다. 구매 관리자들은 단기적으로 일을 하고 변화하는 경제 상황으로 향하는 추세를 평가할 수 있기 때문에 언제 시장 상황이 변하는지 가장 먼저 알 수 있는 사람들 중 하나입니다. 이 지수는 국내총생산(GDP)보다 일찍 발표되고 노동 통계국의 보고서도 발표되기 때문에 선행 지표입니다.

제조업 PMI 성장은 보통 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

마지막 값: