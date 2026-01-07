멕시코 소비자 신뢰 지수 n.s.a. (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)
국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
분야:
소비자
|낮음
|44.8
|
44.0
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
44.8
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자 신뢰 지수 n.s.a. 경제활동에 대한 개인의 감정을 반영합니다. 이는 멕시코 일반 경제 상황, 응답자의 재정 상태, 저축 및 지출 의도에 대한 소비자의 의견을 포함하는 월별 가구 조사를 기반으로 계산됩니다. 조사 참가자들은 지난 12개월 동안의 추이와 향후 12개월 동안의 추이를 예측합니다. 지표 값은 계절적으로 조정되지 않습니다. 멕시코 경제의 단기 전망은 소비자 신뢰 지수에 기초하여 측정됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"멕시코 소비자 신뢰 지수 n.s.a. (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
44.8
44.0
11월 2025
44.0
45.7
10월 2025
45.7
46.1
9월 2025
46.1
46.5
8월 2025
46.5
45.8
7월 2025
45.8
45.7
6월 2025
45.7
46.5
5월 2025
46.5
45.5
4월 2025
45.5
46.1
3월 2025
46.1
46.5
2월 2025
46.5
47.2
1월 2025
47.2
47.3
12월 2024
47.3
47.4
11월 2024
47.4
48.9
10월 2024
48.9
46.6
9월 2024
46.6
47.0
8월 2024
47.0
47.0
7월 2024
47.0
48.1
6월 2024
48.1
46.7
5월 2024
46.7
47.7
4월 2024
47.7
47.4
3월 2024
47.4
47.1
2월 2024
47.1
47.6
1월 2024
47.6
47.2
12월 2023
47.2
46.9
11월 2023
46.9
45.7
10월 2023
45.7
46.4
9월 2023
46.4
46.1
8월 2023
46.1
46.4
7월 2023
46.4
45.9
6월 2023
45.9
44.7
5월 2023
44.7
44.6
4월 2023
44.6
44.5
3월 2023
44.5
44.6
2월 2023
44.7
44.8
1월 2023
44.8
43.3
12월 2022
43.3
41.8
11월 2022
41.8
41.3
10월 2022
41.3
40.8
9월 2022
40.8
40.3
8월 2022
40.3
41.3
7월 2022
41.3
43.2
6월 2022
43.2
43.8
5월 2022
43.8
44.3
4월 2022
44.3
43.6
3월 2022
43.6
42.9
2월 2022
42.9
43.6
1월 2022
43.6
44.9
12월 2021
44.9
45.9
11월 2021
45.9
43.8
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용