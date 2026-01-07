일본은행은 정부행정기구는 아니지만, 통화정책은 행정범위에 속하며, 독립행정위원회에 소속되어 있는 것으로 간주됩니다. 장기적인 물가 안정은 거시경제적으로 중요하지만, 정치 부문은 단기 접근법을 채택하는 경향이 있기 때문에 장기적인 공익 안보와 정치적 중립성의 관점에서 자율성이 인정됩니다.

BoJ 통화 기준 연도는 전년 같은 달에 비해 지정된 달에 중앙은행에 있는 신용 기관의 계좌를 포함한 모든 은행 계좌와 화폐 유통 총액(동전 및 지폐 포함)의 변동을 반영합니다.

통화 기반은 통화 공급을 창출하는 데 사용됩니다. 그것은 국내 통화와 일본 은행들이 유통하고 있는 경상 수지의 총액의 변동을 측정합니다. 이 지수는 국가의 인플레이션을 정의한다. 통화 공급이 증가함에 따라 추가 지출이 발생하고 인플레이션을 초래합니다. 지수 값은 예측값보다 높은 것으로 일본 엔화에 대해 긍정적으로 평가됩니다.

일본은행은 일본 엔화의 공급을 급격히 늘렸지만, 인플레를 초래하지는 않았습니다. 많은 일본인들은 돈을 저축하는 경향이 있고, 특히 노인들은 "탄수요킨"이라고 불리는 현금 절약을 선호하는 경향이 있습니다. 일본은 다른 선진국들과 비교했을 때 현금에 기반을 둔 국가이지만, 최근 몇 년 동안 정부는 무현금 정책을 지지해 왔습니다.

