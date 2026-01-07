시간당 평균 소득 m/m 지표는 지정된 달의 대부분의 비농업 산업 시간당 평균 소득의 변화를 전월과 비교하여 반영합니다.

이 지표는 민간 기업의 직원만 포함합니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.

평균 시간당 소득은 미국 경제의 일부 다른 지표에 포함됩니다. 예를 들어, 소득 데이터를 통해 고용, 이익 추세 및 임금 인플레이션을 평가할 수 있습니다. 이 데이터는 또한 개인 소득의 계산에도 사용됩니다.

시간당 평균 소득이 증가하면 절약 가능성이 향상되고 정기 소비가 증가합니다. 높은 소비활동은 그 나라의 높은 경제활동의 표시입니다. 따라서 평균 시간당 소득이 증가한 것은 경제 상황이 개선되었음을 의미합니다. 또한 임금의 성장은 인플레이션 성장을 가리킵니다.

따라서, 지표 성장률은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: