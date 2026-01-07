캘린더섹션

미국 시간당 평균 소득 m/m (United States Average Hourly Earnings m/m)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
노동
높은 0.1% 0.4%
0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.3%
0.1%
다음 발표 실제 예측
이전
시간당 평균 소득 m/m 지표는 지정된 달의 대부분의 비농업 산업 시간당 평균 소득의 변화를 전월과 비교하여 반영합니다.

이 지표는 민간 기업의 직원만 포함합니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.

평균 시간당 소득은 미국 경제의 일부 다른 지표에 포함됩니다. 예를 들어, 소득 데이터를 통해 고용, 이익 추세 및 임금 인플레이션을 평가할 수 있습니다. 이 데이터는 또한 개인 소득의 계산에도 사용됩니다.

시간당 평균 소득이 증가하면 절약 가능성이 향상되고 정기 소비가 증가합니다. 높은 소비활동은 그 나라의 높은 경제활동의 표시입니다. 따라서 평균 시간당 소득이 증가한 것은 경제 상황이 개선되었음을 의미합니다. 또한 임금의 성장은 인플레이션 성장을 가리킵니다.

따라서, 지표 성장률은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 시간당 평균 소득 m/m (United States Average Hourly Earnings m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.1%
0.4%
0.4%
9월 2025
0.2%
0.4%
0.4%
8월 2025
0.3%
0.3%
0.3%
7월 2025
0.3%
0.4%
0.2%
6월 2025
0.2%
0.4%
0.4%
5월 2025
0.4%
0.4%
0.2%
4월 2025
0.2%
0.4%
0.3%
3월 2025
0.3%
0.4%
0.2%
2월 2025
0.3%
0.4%
0.4%
1월 2025
0.5%
-0.1%
0.3%
12월 2024
0.3%
0.0%
0.4%
11월 2024
0.4%
0.1%
0.4%
10월 2024
0.4%
0.2%
0.3%
9월 2024
0.4%
0.6%
0.5%
8월 2024
0.4%
0.4%
0.2%
7월 2024
0.2%
0.5%
0.3%
6월 2024
0.3%
0.3%
0.4%
5월 2024
0.4%
0.3%
0.2%
4월 2024
0.2%
0.4%
0.3%
3월 2024
0.3%
0.3%
0.2%
2월 2024
0.1%
0.3%
0.5%
1월 2024
0.6%
0.3%
0.4%
12월 2023
0.4%
0.4%
0.4%
11월 2023
0.4%
0.4%
0.2%
10월 2023
0.2%
0.4%
0.3%
9월 2023
0.2%
0.4%
0.2%
8월 2023
0.2%
0.4%
0.4%
7월 2023
0.4%
0.4%
0.4%
6월 2023
0.4%
0.4%
0.4%
5월 2023
0.3%
0.4%
0.4%
4월 2023
0.5%
0.4%
0.3%
3월 2023
0.3%
0.4%
0.2%
2월 2023
0.2%
0.4%
0.3%
1월 2023
0.3%
0.4%
0.4%
12월 2022
0.3%
0.4%
0.4%
11월 2022
0.6%
0.4%
0.5%
10월 2022
0.4%
0.4%
0.3%
9월 2022
0.3%
0.4%
0.3%
8월 2022
0.3%
0.4%
0.5%
7월 2022
0.5%
0.4%
0.4%
6월 2022
0.3%
0.4%
0.4%
5월 2022
0.3%
0.4%
0.3%
4월 2022
0.3%
0.4%
0.5%
3월 2022
0.4%
0.4%
0.1%
2월 2022
0.0%
0.4%
0.6%
1월 2022
0.7%
0.4%
0.5%
12월 2021
0.6%
0.4%
0.4%
11월 2021
0.3%
0.5%
0.4%
10월 2021
0.4%
0.5%
0.6%
9월 2021
0.6%
0.4%
0.4%
