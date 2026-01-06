캘린더섹션

경제 달력

국가

인도의 경제력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% 분기별
CPI y/y N/D 10월 2025 1.54% 월별
RBI 금리 결정 N/D 5.50%
무역 수지 $​-24.53 B 11월 2025 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 05:00, INR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 58.7, 이전: 59.8
2026.01.06 05:00, INR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 59.7
2026.01.07 10:30, INR, RBI M3 통화 공급 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 은행 대출 성장률 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 예금성장률 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 외환보유고
2026.01.15 11:00, INR, 무역 수지, 예측: $​-29.33 B, 이전: $​-24.53 B
2026.01.15 11:00, INR, 수출, 예측: $​37.88 B, 이전: $​38.13 B
2026.01.15 11:00, INR, 수입품, 예측: $​63.21 B, 이전: $​62.66 B

경제지표

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% 분기별
연간 GDP y/y 6.5% 6.4%
가격 지난 참조 이전 변동
CFPI m/m N/D 10월 2025 -0.49% 월별
CFPI y/y N/D 10월 2025 -2.28% 월별
CPI m/m N/D 10월 2025 0.10% 월별
CPI y/y N/D 10월 2025 1.54% 월별
WPI y/y -0.32% 11월 2025 -1.21% 월별
WPI 식품 y/y -4.16% 11월 2025 -8.31% 월별
WPI 연료 및 에너지 y/y -2.27% 11월 2025 -2.55% 월별
WPI 제조 제품 y/y 1.33% 11월 2025 1.54% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
RBI M3 통화 공급 y/y N/D 12 12월 2025 주간
RBI 금리 결정 N/D 5.50%
RBI 리버스 REPO 요율 결정 N/D 3.35%
RBI 캐쉬 준비율 N/D 4.00%
예금성장률 y/y N/D 12 12월 2025 10.2% 주간
외환보유고 N/D 26 12월 2025 주간
은행 대출 성장률 y/y N/D 12 12월 2025 11.5% 주간
무역 지난 참조 이전 변동
경상수지 - GDP 비율 N/D 3 Q 2025 -0.2% 분기별
무역 수지 $​-24.53 B 11월 2025 월별
상품 무역 수지 N/D 3 Q 2025 $​-68.500 B 분기별
수입품 $​62.66 B 11월 2025 월별
수출 $​38.13 B 11월 2025 월별
예산 변경 N/D 3 Q 2025 $​4.508 B 분기별
현재 계정 N/D 3 Q 2025 $​-2.400 B 분기별
정부 지난 참조 이전 변동
외부채무 N/D 3 Q 2025 $​747.2 B 분기별
재정수지 ₹​-9.767 T 11월 2025 ₹​-8.251 T 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 59.8 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 56.6 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 59.7 월별
산업 생산성 y/y N/D 9월 2025 4.0% 월별
산업생산 FYTD y/y N/D 9월 2025 3.0% 월별
인프라 아웃풋 y/y N/D 11월 2025 0.0% 월별
제조 생산 FYTD y/y 4.1% 9월 2025 3.9% 월별
제조 생산성 y/y 4.8% 9월 2025 3.8% 월별