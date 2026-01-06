인도의 경제력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|분기별
|CPI y/y
|N/D
|10월 2025
|1.54%
|월별
|RBI 금리 결정
|N/D
|5.50%
|무역 수지
|$-24.53 B
|11월 2025
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 05:00, INR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 58.7, 이전: 59.8
2026.01.06 05:00, INR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 59.7
2026.01.07 10:30, INR, RBI M3 통화 공급 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 은행 대출 성장률 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 예금성장률 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 외환보유고
2026.01.15 11:00, INR, 무역 수지, 예측: $-29.33 B, 이전: $-24.53 B
2026.01.15 11:00, INR, 수출, 예측: $37.88 B, 이전: $38.13 B
2026.01.15 11:00, INR, 수입품, 예측: $63.21 B, 이전: $62.66 B
경제지표
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|분기별
|연간 GDP y/y
|6.5%
|6.4%
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFPI m/m
|N/D
|10월 2025
|-0.49%
|월별
|CFPI y/y
|N/D
|10월 2025
|-2.28%
|월별
|CPI m/m
|N/D
|10월 2025
|0.10%
|월별
|CPI y/y
|N/D
|10월 2025
|1.54%
|월별
|WPI y/y
|-0.32%
|11월 2025
|-1.21%
|월별
|WPI 식품 y/y
|-4.16%
|11월 2025
|-8.31%
|월별
|WPI 연료 및 에너지 y/y
|-2.27%
|11월 2025
|-2.55%
|월별
|WPI 제조 제품 y/y
|1.33%
|11월 2025
|1.54%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|RBI M3 통화 공급 y/y
|N/D
|12 12월 2025
|주간
|RBI 금리 결정
|N/D
|5.50%
|RBI 리버스 REPO 요율 결정
|N/D
|3.35%
|RBI 캐쉬 준비율
|N/D
|4.00%
|예금성장률 y/y
|N/D
|12 12월 2025
|10.2%
|주간
|외환보유고
|N/D
|26 12월 2025
|주간
|은행 대출 성장률 y/y
|N/D
|12 12월 2025
|11.5%
|주간
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|경상수지 - GDP 비율
|N/D
|3 Q 2025
|-0.2%
|분기별
|무역 수지
|$-24.53 B
|11월 2025
|월별
|상품 무역 수지
|N/D
|3 Q 2025
|$-68.500 B
|분기별
|수입품
|$62.66 B
|11월 2025
|월별
|수출
|$38.13 B
|11월 2025
|월별
|예산 변경
|N/D
|3 Q 2025
|$4.508 B
|분기별
|현재 계정
|N/D
|3 Q 2025
|$-2.400 B
|분기별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|외부채무
|N/D
|3 Q 2025
|$747.2 B
|분기별
|재정수지
|₹-9.767 T
|11월 2025
|₹-8.251 T
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|59.8
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|56.6
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|59.7
|월별
|산업 생산성 y/y
|N/D
|9월 2025
|4.0%
|월별
|산업생산 FYTD y/y
|N/D
|9월 2025
|3.0%
|월별
|인프라 아웃풋 y/y
|N/D
|11월 2025
|0.0%
|월별
|제조 생산 FYTD y/y
|4.1%
|9월 2025
|3.9%
|월별
|제조 생산성 y/y
|4.8%
|9월 2025
|3.8%
|월별