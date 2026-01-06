노르웨이의 경제 달력 및 지표

캘린더섹션

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% 분기별
실업률 4.5% 11월 2025 4.4% 월별
CPI y/y 3.0% 11월 2025 3.1% 월별
노르웨이 은행 금리 결정 4.00% 4.00%
상품 무역 수지 Kr​41.315 B 11월 2025 Kr​56.090 B 월별

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 10:00, NOK, HPI y/y, 실제: 5.0%, 예측: 6.2%, 이전: 6.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI n.s.a. m/m, 실제: -1.0%, 이전: -0.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI s.a. m/m, 실제: 0.0%, 이전: 0.7%
2026.01.08 07:00, NOK, 제조 생산성 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.9%
2026.01.08 07:00, NOK, 제조 생산성 y/y, 예측: 3.4%, 이전: 2.3%
2026.01.08 07:00, NOK, 산업 생산 m/m, 예측: -1.1%, 이전: -2.8%
2026.01.08 07:00, NOK, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.0%, 이전: 5.1%
2026.01.09 07:00, NOK, CPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.09 07:00, NOK, CPI y/y, 예측: 3.3%, 이전: 3.0%
2026.01.09 07:00, NOK, 코어 CPI m/m, 예측: -0.1%, 이전: -0.3%
2026.01.09 07:00, NOK, 코어 CPI y/y, 예측: 3.2%, 이전: 3.0%
2026.01.09 07:00, NOK, PPI m/m, 이전: 2.0%
2026.01.09 07:00, NOK, PPI y/y, 예측: -8.6%, 이전: -8.1%
2026.01.15 07:00, NOK, 상품 무역 수지, 예측: Kr​45.698 B, 이전: Kr​41.315 B
2026.01.15 07:00, NOK, 산업 신뢰도, 예측: 1.2, 이전: -0.3

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% 분기별
GDP y/y 2.1% 3 Q 2025 -0.6% 분기별
국내총생산(GDP) 본토 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.5% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
NAV 실업률 n.s.a. 2.1% 12월 2025 2.1% 월별
NAV 실업률 변경 22.714 K 12월 2025 23.206 K 월별
실업률 4.5% 11월 2025 4.4% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.1% 11월 2025 0.1% 월별
CPI y/y 3.0% 11월 2025 3.1% 월별
PPI m/m 2.0% 11월 2025 0.1% 월별
PPI y/y -8.1% 11월 2025 -6.9% 월별
코어 CPI m/m -0.3% 11월 2025 0.6% 월별
코어 CPI y/y 3.0% 11월 2025 3.4% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
노르웨이 은행 금리 결정 4.00% 4.00%
노르웨이 은행 외환 일일 구매 Kr​-0.150 B 8월 2025 Kr​-0.150 B 월별
일반국내대출부채 y/y 3.9% 11월 2025 3.9% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
상품 무역 수지 Kr​41.315 B 11월 2025 Kr​56.090 B 월별
현재 계정 Kr​174.541 B 3 Q 2025 Kr​179.255 B 분기별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
DNB/NIMA 제조 PMI N/D 12월 2025 53.0 월별
노르웨이 은행 지역 네트워크 - 생산량 성과 0.40 3 Q 2025 0.40 분기별
산업 생산 m/m -2.8% 10월 2025 3.7% 월별
산업 생산성 y/y 5.1% 10월 2025 20.7% 월별
산업 신뢰도 -0.3 3 Q 2025 0.4 분기별
제조 생산성 m/m -0.9% 10월 2025 -1.4% 월별
제조 생산성 y/y 2.3% 10월 2025 2.9% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
가계 소비 m/m 1.3% 6월 2025 0.5% 월별
가계 소비 y/y 3.8% 6월 2025 6.6% 월별
소매 판매 y/y 5.2% 11월 2025 3.4% 월별
소매판매 m/m 1.3% 11월 2025 0.1% 월별
소비자 신뢰도 N/D 4 Q 2025 -3.6 분기별
주택 지난 참조 이전 변동
HPI n.s.a. m/m -1.0% 12월 2025 -0.2% 월별
HPI s.a. m/m 0.0% 12월 2025 0.7% 월별
HPI y/y 5.0% 12월 2025 6.2% 월별