노르웨이의 경제 달력 및 지표
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|분기별
|실업률
|4.5%
|11월 2025
|4.4%
|월별
|CPI y/y
|3.0%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|노르웨이 은행 금리 결정
|4.00%
|4.00%
|상품 무역 수지
|Kr41.315 B
|11월 2025
|Kr56.090 B
|월별
경제 달력
2026.01.06 10:00, NOK, HPI y/y, 실제: 5.0%, 예측: 6.2%, 이전: 6.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI n.s.a. m/m, 실제: -1.0%, 이전: -0.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI s.a. m/m, 실제: 0.0%, 이전: 0.7%
2026.01.08 07:00, NOK, 제조 생산성 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.9%
2026.01.08 07:00, NOK, 제조 생산성 y/y, 예측: 3.4%, 이전: 2.3%
2026.01.08 07:00, NOK, 산업 생산 m/m, 예측: -1.1%, 이전: -2.8%
2026.01.08 07:00, NOK, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.0%, 이전: 5.1%
2026.01.09 07:00, NOK, CPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.09 07:00, NOK, CPI y/y, 예측: 3.3%, 이전: 3.0%
2026.01.09 07:00, NOK, 코어 CPI m/m, 예측: -0.1%, 이전: -0.3%
2026.01.09 07:00, NOK, 코어 CPI y/y, 예측: 3.2%, 이전: 3.0%
2026.01.09 07:00, NOK, PPI m/m, 이전: 2.0%
2026.01.09 07:00, NOK, PPI y/y, 예측: -8.6%, 이전: -8.1%
2026.01.15 07:00, NOK, 상품 무역 수지, 예측: Kr45.698 B, 이전: Kr41.315 B
2026.01.15 07:00, NOK, 산업 신뢰도, 예측: 1.2, 이전: -0.3
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|분기별
|GDP y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|-0.6%
|분기별
|국내총생산(GDP) 본토 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.5%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|NAV 실업률 n.s.a.
|2.1%
|12월 2025
|2.1%
|월별
|NAV 실업률 변경
|22.714 K
|12월 2025
|23.206 K
|월별
|실업률
|4.5%
|11월 2025
|4.4%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.1%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|CPI y/y
|3.0%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|PPI m/m
|2.0%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|PPI y/y
|-8.1%
|11월 2025
|-6.9%
|월별
|코어 CPI m/m
|-0.3%
|11월 2025
|0.6%
|월별
|코어 CPI y/y
|3.0%
|11월 2025
|3.4%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|노르웨이 은행 금리 결정
|4.00%
|4.00%
|노르웨이 은행 외환 일일 구매
|Kr-0.150 B
|8월 2025
|Kr-0.150 B
|월별
|일반국내대출부채 y/y
|3.9%
|11월 2025
|3.9%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|상품 무역 수지
|Kr41.315 B
|11월 2025
|Kr56.090 B
|월별
|현재 계정
|Kr174.541 B
|3 Q 2025
|Kr179.255 B
|분기별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|DNB/NIMA 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|53.0
|월별
|노르웨이 은행 지역 네트워크 - 생산량 성과
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|분기별
|산업 생산 m/m
|-2.8%
|10월 2025
|3.7%
|월별
|산업 생산성 y/y
|5.1%
|10월 2025
|20.7%
|월별
|산업 신뢰도
|-0.3
|3 Q 2025
|0.4
|분기별
|제조 생산성 m/m
|-0.9%
|10월 2025
|-1.4%
|월별
|제조 생산성 y/y
|2.3%
|10월 2025
|2.9%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|가계 소비 m/m
|1.3%
|6월 2025
|0.5%
|월별
|가계 소비 y/y
|3.8%
|6월 2025
|6.6%
|월별
|소매 판매 y/y
|5.2%
|11월 2025
|3.4%
|월별
|소매판매 m/m
|1.3%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|소비자 신뢰도
|N/D
|4 Q 2025
|-3.6
|분기별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|HPI n.s.a. m/m
|-1.0%
|12월 2025
|-0.2%
|월별
|HPI s.a. m/m
|0.0%
|12월 2025
|0.7%
|월별
|HPI y/y
|5.0%
|12월 2025
|6.2%
|월별