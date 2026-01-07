수출 y/y는 해당 달의 한국 상품 및 서비스 수출의 전년도 같은 달과 비교한 변화를 반영합니다. 수출에 관한 정보는 한국의 대외 무역 활동과 국외의 한국 제조업체들의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 한국 원화가치 상승에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"한국 수출량 y/y (South Korea Exports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.