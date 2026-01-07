무역수지 n.s.a. (계절적으로 조정되지 않음)은 보고된 기간 동안 독일의 상품 및 서비스의 수출과 수입 간의 차이를 나타냅니다. 플러스 밸런스 값은 무역수지 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역수지 적자를 나타냅니다. 연도별 지표는 계절에 따라 조정되지 않은 데이터를 제공합니다. 예상보다 높은 판독치는 유로 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"독일 무역수지 n.s.a. (Germany Trade Balance n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.