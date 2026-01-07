브라질 산업통상자원부(MDIC)는 브라질 무역수지 데이터에 대한 정보를 매주, 매월 발표합니다.

무역수지는 일정 기간 브라질 내 상품과 서비스와 관련해 수출입되는 모든 품목의 차이를 보여주는 경제지표입니다.

무역수지가 긍정적일 때 흑자, 즉 총수출액이 총수입액을 초과하는 방식입니다. 무역수지의 흑자는 브라질 경제에 유익한 조건입니다. 즉, 해외에서 들어오는 수입보다 상품과 서비스의 판매가 더 많습니다. 긍정적인 무역수지를 통한 이익은 내부적으로 투자되어 그 나라의 경제를 개선시킵니다.

무역수지가 마이너스를 기록할 때 적자가 발생하는데, 다시 말해 총수입이 총수출액을 웃돈다. 무역적자는 브라질 경제의 감가상각 상태, 즉 수출되는 상품보다 해외에서 들어오는 상품과 서비스가 더 많다는 것입니다. 마이너스 무역수지에 의한 피해는 비용을 충당하는 데 사용되는 국가의 재정보유액에 직접적인 영향을 미칩니다.

적용률은 수입 대비 수출 볼륨의 총 비율(EXP/IMP)을 정의하는 개념입니다. 이 비율의 가치에 따라, 한 국가가 외부 파트너에게 얼마나 상업적으로 의존하는지를 추정할 수 있습니다. 커버리지율이 낮을수록 무역수지가 마이너스이고 해외 파트너들의 브라질 의존도가 높아집니다.

이 지표는 값이 예측값보다 클 경우 브라질 현실 시세에 긍적적입니다.

마지막 값: