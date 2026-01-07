캘린더섹션

경제 달력

국가

브라질 무역 수지 (Brazil Trade Balance)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
산업통상자원부 (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
분야:
무역
낮음 $​9.633 B $​8.076 B
$​5.842 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​3.454 B
$​9.633 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

브라질 산업통상자원부(MDIC)는 브라질 무역수지 데이터에 대한 정보를 매주, 매월 발표합니다.

무역수지는 일정 기간 브라질 내 상품과 서비스와 관련해 수출입되는 모든 품목의 차이를 보여주는 경제지표입니다.

무역수지가 긍정적일 때 흑자, 즉 총수출액이 총수입액을 초과하는 방식입니다. 무역수지의 흑자는 브라질 경제에 유익한 조건입니다. 즉, 해외에서 들어오는 수입보다 상품과 서비스의 판매가 더 많습니다. 긍정적인 무역수지를 통한 이익은 내부적으로 투자되어 그 나라의 경제를 개선시킵니다.

무역수지가 마이너스를 기록할 때 적자가 발생하는데, 다시 말해 총수입이 총수출액을 웃돈다. 무역적자는 브라질 경제의 감가상각 상태, 즉 수출되는 상품보다 해외에서 들어오는 상품과 서비스가 더 많다는 것입니다. 마이너스 무역수지에 의한 피해는 비용을 충당하는 데 사용되는 국가의 재정보유액에 직접적인 영향을 미칩니다.

적용률은 수입 대비 수출 볼륨의 총 비율(EXP/IMP)을 정의하는 개념입니다. 이 비율의 가치에 따라, 한 국가가 외부 파트너에게 얼마나 상업적으로 의존하는지를 추정할 수 있습니다. 커버리지율이 낮을수록 무역수지가 마이너스이고 해외 파트너들의 브라질 의존도가 높아집니다.

이 지표는 값이 예측값보다 클 경우 브라질 현실 시세에 긍적적입니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"브라질 무역 수지 (Brazil Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
$​9.633 B
$​8.076 B
$​5.842 B
11월 2025
$​5.842 B
$​10.682 B
$​6.964 B
10월 2025
$​6.964 B
$​0.884 B
$​2.990 B
9월 2025
$​2.990 B
$​3.544 B
$​6.133 B
8월 2025
$​6.133 B
$​4.074 B
$​7.075 B
7월 2025
$​7.075 B
$​10.031 B
$​5.889 B
6월 2025
$​5.889 B
$​9.002 B
$​7.239 B
5월 2025
$​7.239 B
$​8.384 B
$​8.153 B
4월 2025
$​8.153 B
$​5.235 B
$​8.155 B
3월 2025
$​8.155 B
$​1.586 B
$​-0.324 B
2월 2025
$​-0.324 B
$​4.257 B
$​2.164 B
1월 2025
$​2.164 B
$​4.842 B
$​4.803 B
12월 2024
$​4.803 B
$​5.135 B
$​7.030 B
11월 2024
$​7.030 B
$​8.513 B
$​4.343 B
10월 2024
$​4.343 B
$​8.703 B
$​5.363 B
9월 2024
$​5.363 B
$​7.754 B
$​4.828 B
8월 2024
$​4.828 B
$​8.841 B
$​7.640 B
7월 2024
$​7.640 B
$​7.163 B
$​6.711 B
6월 2024
$​6.711 B
$​8.892 B
$​8.534 B
5월 2024
$​8.534 B
$​8.384 B
$​9.041 B
4월 2024
$​9.041 B
$​6.523 B
$​7.483 B
3월 2024
$​7.483 B
$​7.855 B
$​5.447 B
2월 2024
$​5.447 B
$​10.014 B
$​6.527 B
1월 2024
$​6.527 B
$​10.797 B
$​9.360 B
12월 2023
$​9.360 B
$​8.776 B
11월 2023
$​8.776 B
$​6.969 B
$​8.959 B
10월 2023
$​8.959 B
$​6.737 B
$​8.904 B
9월 2023
$​8.904 B
$​7.652 B
$​9.767 B
8월 2023
$​9.767 B
$​9.209 B
$​9.035 B
7월 2023
$​9.035 B
$​10.835 B
$​10.592 B
6월 2023
$​10.592 B
$​9.854 B
$​11.378 B
5월 2023
$​11.378 B
$​7.873 B
$​8.225 B
4월 2023
$​8.225 B
$​6.382 B
$​10.956 B
3월 2023
$​10.956 B
$​3.264 B
$​2.837 B
2월 2023
$​2.837 B
$​6.029 B
$​2.717 B
1월 2023
$​2.717 B
$​4.780 B
12월 2022
$​4.780 B
$​5.691 B
$​6.675 B
11월 2022
$​6.675 B
$​3.265 B
$​3.921 B
10월 2022
$​3.921 B
$​1.866 B
$​3.994 B
9월 2022
$​3.994 B
$​1.909 B
$​4.165 B
8월 2022
$​4.165 B
$​3.730 B
$​5.444 B
7월 2022
$​5.444 B
$​8.467 B
$​8.814 B
6월 2022
$​8.814 B
$​10.262 B
$​4.944 B
5월 2022
$​4.944 B
$​11.496 B
$​8.148 B
4월 2022
$​8.148 B
$​9.429 B
$​7.383 B
3월 2022
$​7.383 B
$​5.612 B
$​4.050 B
2월 2022
$​4.050 B
$​4.406 B
$​-0.176 B
1월 2022
$​-0.176 B
$​1.428 B
$​3.948 B
12월 2021
$​3.948 B
$​-2.221 B
$​-1.307 B
11월 2021
$​-1.307 B
$​-2.221 B
$​2.004 B
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드