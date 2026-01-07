S&P 글로벌/CIPS 영국 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))
마킷 통합 PMI는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서 입니다. 지표 계산은 다수의 기업 대표들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 각 응답은 기업의 규모와 해당 기업이 속한 하위 부문의 총 생산 또는 서비스에 대한 기여도에 따라 가중치를 부여합니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다. 그 지수는 그 나라에서 사업을 하는 조건을 반영합니다. 판독값이 50을 넘으면 파운드 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
실제 자료
"S&P 글로벌/CIPS 영국 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
