SDNB/NIMA PMI(제조업 구매 관리자 지수)는 약 300개 민간 부문 기업의 구매 관리자를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산된 노르웨이 기업 상황을 나타내는 지표입니다.

종종 구매 관리자는 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매가 회사의 생산 활동보다 앞서기 때문입니다. 구매관리자들은 그러한 변화를 가장 먼저 알아차립니다. 전국의 가능한 한 많은 대형 제조업체를 대상으로 설문 조사를 위한 샘플을 선정합니다.

이 지수는 생산, 주문, 재고, 납품 및 고용을 측정하는 5가지 하위 지수의 가중 평균으로 계산됩니다. 설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다. 최종 지수는 현재 수준을 "높음"으로 평가하는 응답 비율에 "변경되지 않은" 응답 비율의 절반을 더하여 계산됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 영업 상황을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이 수치가 50을 밑돌면 경영 상황이 악화되는 것입니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 노르웨이 제조 분야의 비즈니스 활동을 포괄하는 운영 정보를 제공합니다. 그것은 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. DNB/NIMA 제조업 PMI의 성장은 유리한 시장 상황을 나타내는 지표이며 노르웨이 크론 시세에서 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: