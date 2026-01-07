CFTC MXN 비상업 순 포지션 (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
분야:
시장
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
CFTC(상품선물거래위원회)의 MXN 비상업 순 포지션 주간 보고서는 비상업(투기) 거래자들이 개설한 장기 및 단기 멕시코 페소 선물 포지션 간의 차이를 반영합니다. 이 자료는 주로 시카고와 뉴욕증시의 미래시장 참여자들이 차지하고 있는 포지션에 해당합니다. 따라서 이 표시기는 미국에서 장기간 MXN 포지션의 순 볼륨입니다.
마지막 값:
실제 자료
"CFTC MXN 비상업 순 포지션 (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
28 10월 2025
N/D
21 10월 2025
N/D
14 10월 2025
N/D
7 10월 2025
N/D
30 9월 2025
N/D
83.4 K
23 9월 2025
83.4 K
78.0 K
16 9월 2025
78.0 K
73.7 K
9 9월 2025
73.7 K
73.0 K
2 9월 2025
73.0 K
69.0 K
26 8월 2025
69.0 K
64.5 K
19 8월 2025
64.5 K
61.2 K
12 8월 2025
61.2 K
68.1 K
5 8월 2025
68.1 K
56.7 K
29 7월 2025
56.7 K
56.1 K
22 7월 2025
56.1 K
50.1 K
15 7월 2025
50.1 K
55.1 K
8 7월 2025
55.1 K
54.5 K
1 7월 2025
54.5 K
51.3 K
24 6월 2025
51.3 K
58.0 K
17 6월 2025
58.0 K
62.7 K
10 6월 2025
62.7 K
64.4 K
3 6월 2025
64.4 K
61.4 K
27 5월 2025
61.4 K
62.5 K
20 5월 2025
62.5 K
65.7 K
13 5월 2025
65.7 K
68.6 K
6 5월 2025
68.6 K
59.5 K
29 4월 2025
59.5 K
41.2 K
22 4월 2025
41.2 K
33.3 K
15 4월 2025
33.3 K
39.1 K
8 4월 2025
39.1 K
51.1 K
1 4월 2025
51.1 K
59.0 K
25 3월 2025
59.0 K
56.0 K
18 3월 2025
56.0 K
30.1 K
11 3월 2025
30.1 K
19.5 K
4 3월 2025
19.5 K
28.7 K
25 2월 2025
28.7 K
14.7 K
18 2월 2025
14.7 K
15.9 K
11 2월 2025
15.9 K
12.3 K
4 2월 2025
12.3 K
5.2 K
28 1월 2025
5.2 K
-1.5 K
21 1월 2025
-1.5 K
6.0 K
14 1월 2025
6.0 K
12.4 K
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용