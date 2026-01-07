구매 관리자 지수®(PMI®)는 전 세계 경제 대국 및 개발도상국을 대표하는 엄선된 기업을 대상으로 매월 실시한 설문 조사를 기반으로 합니다.

IHS Markit Germany Services PMI®는 IHS Markit에서 매월 설문지를 통해 수집하며, 서비스 부문의 약 400개 기업의 구매 관리자 또는 관리 이사가 GDP에 대한 기여도를 기준으로 세분하여 답변합니다 설문 조사 참가자들은 위치 및 산업(SIC)에 따라 분류되었습니다. 해당되는 부문은 소비자(소매인 제외), 운송, 정보, 통신, 금융, 보험, 부동산 및 비즈니스 서비스

설문조사는 이달 하반기에 실시됩니다. 설문조사는 전월대비 변화에 대해 묻는다. 이를 통해 각 변수에 대한 확산 지수가 계산됩니다. 이것은 개선을 보고하는 기업의 비율과 상황의 변화를 보고하지 않는 기업의 비율의 절반의 합입니다. 이러한 지수는 0에서 100 사이로 다양하며, 50.0은 전월과 아무런 변화도 없음을 나타냅니다. 값이 50.0보다 크면 개선 또는 성장을 나타내고, 50.0보다 작으면 악화 또는 감소를 나타냅니다. 50.0에서 편차가 클수록 전월 대비 변동 폭이 커집니다.

지수는 계절에 따라 조정됩니다. 수정된 원본 데이터는 최초 릴리스에 따라 수정되지 않습니다. 반면 계절 조정 데이터는 업데이트된 계절 조정 요인으로 인해 필요한 경우 수정할 수 있습니다.

이 지수는 제조업의 경제 상황에 대한 전반적인 개요를 제공하기 위해 작성되었습니다. 그것은 전체 경제에 대한 초기 지표입니다. 서비스 PMI의 성장은 우호적인 시장 상황의 지표이며 유로화에 긍정적인 것으로

