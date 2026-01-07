캘린더섹션

ISM 미국 비제조 신규 주문 (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
공급관리연구소 (Institute for Supply Management)
분야:
비즈니스
낮음 N/D 53.4
56.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
ISM 비제조업 신규 주문은 보급 관리 연구소가 비 제조업 PMI로 계산하는 확산 지표 중 하나입니다. 그것은 서비스 부문 회사들의 주문의 변화를 반영합니다.

지수 계산은 미국 서비스 산업의 17개 부문의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 지난 한 달 동안 회사의 주문 수가 증가했는지, 감소했는지, 변화하지 않았는지를 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 PMI 계산에서 지수 가중치는 25%입니다.

비제조업 신규 주문 지수는 보통 인구조사국에서 발행한 데이터와 밀접한 관련이 있습니다. 서비스 분야의 신규 주문 수가 많을수록 소비자 수요의 증가를 의미하며, 단기적인 비즈니스 활동 증가를 예측할 수 있습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"ISM 미국 비제조 신규 주문 (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
53.4
56.2
10월 2025
56.2
50.4
9월 2025
50.4
56.0
8월 2025
56.0
51.1
50.3
7월 2025
50.3
51.5
51.3
6월 2025
51.3
49.4
46.4
5월 2025
46.4
52.5
52.3
4월 2025
52.3
51.3
50.4
3월 2025
50.4
52.8
52.2
2월 2025
52.2
53.0
51.3
1월 2025
51.3
51.7
54.4
12월 2024
54.2
54.2
53.7
11월 2024
53.7
54.4
57.4
10월 2024
57.4
53.7
59.4
9월 2024
59.4
51.9
53.0
8월 2024
53.0
53.3
52.4
7월 2024
52.4
50.6
47.3
6월 2024
47.3
54.0
54.1
5월 2024
54.1
54.3
52.2
4월 2024
52.2
54.5
54.4
3월 2024
54.4
54.7
56.1
2월 2024
56.1
54.8
55.0
1월 2024
55.0
54.9
52.8
12월 2023
52.8
54.5
55.5
11월 2023
55.5
54.4
55.5
10월 2023
55.5
54.7
51.8
9월 2023
51.8
55.3
57.5
8월 2023
57.5
54.5
55.0
7월 2023
55.0
55.6
55.5
6월 2023
55.5
55.9
52.9
5월 2023
52.9
56.5
56.1
4월 2023
56.1
57.0
52.2
3월 2023
52.2
57.6
62.6
2월 2023
62.6
57.5
60.4
1월 2023
60.4
57.6
45.2
12월 2022
45.2
58.5
56.0
11월 2022
56.0
58.5
56.5
10월 2022
56.5
58.8
60.6
9월 2022
60.6
58.9
61.8
8월 2022
61.8
59.5
59.9
7월 2022
59.9
60.5
55.6
6월 2022
55.6
62.1
57.6
5월 2022
57.6
63.4
54.6
4월 2022
54.6
64.3
60.1
3월 2022
60.1
64.9
56.1
2월 2022
56.1
65.4
61.7
1월 2022
61.7
65.3
62.1
12월 2021
61.5
65.0
69.7
11월 2021
69.7
64.0
69.7
10월 2021
69.7
63.2
63.5
123
