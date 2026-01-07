ISM 비제조업 신규 주문은 보급 관리 연구소가 비 제조업 PMI로 계산하는 확산 지표 중 하나입니다. 그것은 서비스 부문 회사들의 주문의 변화를 반영합니다.

지수 계산은 미국 서비스 산업의 17개 부문의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 지난 한 달 동안 회사의 주문 수가 증가했는지, 감소했는지, 변화하지 않았는지를 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 PMI 계산에서 지수 가중치는 25%입니다.

비제조업 신규 주문 지수는 보통 인구조사국에서 발행한 데이터와 밀접한 관련이 있습니다. 서비스 분야의 신규 주문 수가 많을수록 소비자 수요의 증가를 의미하며, 단기적인 비즈니스 활동 증가를 예측할 수 있습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

