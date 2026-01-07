독일 구매관리자지수(PMI)는 IHS마킷이 집계한 것으로 산업 및 서비스 분야 1000개 기업을 대상으로 한 대표 표본 조사를 기반으로 합니다. 플래시 지수는 월별 설문 조사로부터의 피드백의 약 85%를 기반으로 하므로 최종 PMI에 대한 상세한 초기 추정치를 제공합니다.

복합 아웃풋 PMI는 제조 출력 지수와 서비스 비즈니스 활동 지수의 가중 평균입니다.

서비스업 기업활동지수는 산업생산지수와 직접 맞먹는 것으로 '당신 회사의 기업활동은 한 달 전보다 높아졌는가, 같아졌는가, 낮아졌는가'라는 질문에 따른 것입니다. 구매관리자 산업지수는 신규 발주(0.3), 생산(0.25), 고용(0.2), 납품시간(0.15) 및 원자재 재고(0.15) 등 5개 하위지수를 가중 조합한 지수다 딜리버리 시간 지수는 역 지수입니다. 산업 생산 지수는 "기업 내 생산/실적이 한 달 전과 같습니까, 같습니까?"라는 질문을 기반으로 합니다.

예비 추정치와 최종 PMI(최종 값에서 플래시 값을 뺀 값) 사이의 평균은 2006년 1월 이후 사용 가능한 과거 데이터 시리즈에 따라 약간만 차이가 난다.

Einkaufs 관리자 지수™/구매 관리자 지수™(EMI™, PMI™)는 영업, 고용, 재고 및 가격 등의 발전을 반영하여 가능한 한 신속하게 민간 부문의 실제 경제 상황을 추적합니다. 이 지수는 기업, 정부, 금융기관의 경제연구원의 의사결정권자에 의해 높이 평가되며 자주 사용됩니다. 이들은 경제 환경을 더 잘 이해할 수 있도록 적절한 정보를 제공하고 기업 및 투자 전략에 대한 의사 결정을 위한 오리엔테이션 역할을 합니다. PMI는 또한 많은 중앙 은행(유럽 중앙 은행 포함)의 금리 결정에 특히 중요한 역할을 합니다. 공식 통계보다 훨씬 이른 시기에 PMI는 경제의 실제 발전에 대한 월별 정보를 제공하는 최초의 주요 지표입니다.

이 지수는 경제 전반의 초기 지표입니다. 복합 PMI의 성장은 우호적인 시장 상황의 지표이며 유로화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

