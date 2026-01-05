캘린더섹션

영국의 경제 달력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% 분기별
실업률 4.8% 8월 2025 4.7% 월별
CPI m/m 0.0% 9월 2025 0.3% 월별
BoE 금리 결정 4.00% 4.00%
무역 수지 £​-22.244 B 7월 2025 £​-22.156 B 월별

2026.01.05 09:30, GBP, BoE 소비자 신용 m/m, 실제: £​2.077 B, 예측: £​1.261 B, 이전: £​1.713 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoEM4 통화 공급 m/m, 실제: 0.8%, 예측: -0.1%, 이전: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 모기지 승인, 실제: 64.530 K, 예측: 66.261 K, 이전: 65.010 K
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 모기지 대출 m/m, 실제: £​4.490 B, 예측: £​4.309 B, 이전: £​4.156 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 순 개인 대출 m/m, 실제: £​6.567 B, 예측: £​5.699 B, 이전: £​5.870 B
2026.01.06 09:00, GBP, 신차 등록 m/m
2026.01.06 09:00, GBP, 신차 등록 y/y
2026.01.06 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 서비스 PMI
2026.01.06 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 복합 PMI
2026.01.07 09:30, GBP, BoE 주택 지분 인출 q/q, 실제: £​-10.898 B, 예측: £​-9.949 B, 이전: £​-17.857 B
2026.01.07 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 건설 PMI, 예측: 38.6, 이전: 39.4
2026.01.07 10:30, GBP, 5년 만기 국고 길트 경매, 이전: 4.093%
2026.01.08 07:00, GBP, 핼리팩스 HPI m/m
2026.01.08 07:00, GBP, 핼리팩스 HPI y/y
2026.01.14 10:30, GBP, 10년 국고 길트 경매, 이전: 4.613%
2026.01.14 15:30, GBP, BoE 부의장 시장 및 은행 람즈덴 연설
2026.01.15 00:01, GBP, RICS 주택가격 밸런스, 예측: -35.3%, 이전: -16.0%
2026.01.15 07:00, GBP, 건설 결과물 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.2%
2026.01.15 07:00, GBP, 건설 결과물 y/y, 예측: 2.6%, 이전: 2.4%
2026.01.15 07:00, GBP, 산업 생산 m/m, 예측: -1.2%, 이전: -0.9%
2026.01.15 07:00, GBP, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.5%, 이전: 0.1%
2026.01.15 07:00, GBP, 제조 생산성 m/m, 예측: -0.4%, 이전: -1.3%
2026.01.15 07:00, GBP, 제조 생산성 y/y, 예측: -0.6%, 이전: 0.2%
2026.01.15 07:00, GBP, 무역 수지, 예측: £​-20.681 B, 이전: £​-22.244 B
2026.01.15 07:00, GBP, 무역수지 비유럽연합, 예측: £​-10.080 B, 이전: £​-10.158 B
2026.01.15 07:00, GBP, 서비스 지수, 예측: 0.3%, 이전: 0.4%
2026.01.15 07:00, GBP, GDP m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.0%
2026.01.15 07:00, GBP, GDP 3m/3m, 이전: 0.2%
2026.01.15 09:30, GBP, BoE 신용 상태 조사
2026.01.15 09:30, GBP, BoE 은행 부채 조사
2026.01.15 12:00, GBP, NIESR GDP 추정치, 예측: -0.3%, 이전: -0.1%

시장 지난 참조 이전 변동
10년 국고 길트 경매 4.613% 4.608%
30년 국고 길트 경매 5.476% 5.104%
5년 만기 국고 길트 경매 4.093% 3.855%
CFTC GBP 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP 3m/3m 0.2% 7월 2025 0.3% 월별
GDP m/m 0.0% 7월 2025 0.4% 월별
GDP q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% 분기별
GDP y/y 1.3% 1 Q 2025 1.5% 분기별
NIESR GDP 추정치 -0.1% 11월 2025 -0.1% 월별
노동 지난 참조 이전 변동
고용 변화 3개월 91 K 8월 2025 232 K 월별
노동 생산성 q/q 0.7% 4 Q 2024 -1.1% 분기별
노동 생산성 y/y -0.8% 4 Q 2024 -2.3% 분기별
실업률 4.8% 8월 2025 4.7% 월별
주당평균수익, 정기급여 y/y 4.7% 8월 2025 4.8% 월별
주당평균수익, 총급여 y/y 5.0% 8월 2025 4.8% 월별
청구인 수 변경 25.7 K 9월 2025 -2.0 K 월별
가격 지난 참조 이전 변동
BoE 인플레이션 기대치 3.0% 2.7%
CPI 139.3 9월 2025 139.3 월별
CPI m/m 0.0% 9월 2025 0.3% 월별
CPI y/y 3.8% 9월 2025 3.8% 월별
CPIH 138.9 9월 2025 138.9 월별
CPIH m/m 0.1% 9월 2025 0.3% 월별
CPIH y/y 4.1% 9월 2025 4.1% 월별
PPI 결과물 m/m 0.0% 9월 2025 0.1% 월별
PPI 결과물 y/y 3.4% 9월 2025 0.1% 월별
PPI 입력값 m/m -0.1% 9월 2025 0.1% 월별
PPI 입력값 y/y 0.8% 9월 2025 -1.5% 월별
RPI m/m -0.4% 9월 2025 0.4% 월별
RPI y/y 4.5% 9월 2025 4.6% 월별
코어 CPI m/m 0.0% 9월 2025 0.3% 월별
코어 CPI y/y 3.5% 9월 2025 3.6% 월별
코어 PPI 결과물 m/m 0.1% 9월 2025 0.0% 월별
코어 PPI 결과물 y/y 3.6% 9월 2025 1.5% 월별
코어 RPI m/m -0.4% 9월 2025 0.4% 월별
코어 RPI y/y 4.4% 9월 2025 4.4% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
BoE MPC 상승 투표 0 0
BoE MPC 인하 투표 5 4
BoE QE 합계 £​875 B £​895 B
BoE 금리 결정 4.00% 4.00%
BoE 주택 지분 인출 q/q £​-10.898 B 3 Q 2025 £​-17.857 B 분기별
BoEM4 통화 공급 m/m 0.8% 11월 2025 -0.2% 월별
BoEMPC 동결 투표 4 5
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 £​-22.244 B 7월 2025 £​-22.156 B 월별
무역수지 비유럽연합 £​-10.158 B 7월 2025 £​-10.783 B 월별
현재 계정 £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B 분기별
정부 지난 참조 이전 변동
공공 부문 순수 대출 £​20.246 B 9월 2025 £​15.318 B 월별
공공 부문 현금 요구사항 £​-10.862 B 9월 2025 £​10.201 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌/CIPS 건설 PMI N/D 12월 2025 39.4 월별
S&P 글로벌/CIPS 모든 섹터 PMI 49.5 10월 2019 48.8 월별
S&P 글로벌/CIPS 복합 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌/CIPS 서비스 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌/CIPS 제조 PMI N/D 12월 2025 월별
건설 결과물 m/m 0.2% 7월 2025 0.3% 월별
건설 결과물 y/y 2.4% 7월 2025 1.5% 월별
비즈니스 투자 q/q 3.9% 1 Q 2025 -3.2% 분기별
비즈니스 투자 y/y 6.1% 1 Q 2025 -0.7% 분기별
산업 생산 m/m -0.9% 7월 2025 0.7% 월별
산업 생산성 y/y 0.1% 7월 2025 0.2% 월별
신차 등록 m/m N/D 12월 2025 월별
신차 등록 y/y N/D 12월 2025 월별
제조 생산성 m/m -1.3% 7월 2025 0.5% 월별
제조 생산성 y/y 0.2% 7월 2025 0.0% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
BRC 소매 판매 y/y 6.5% 12월 2022 4.1% 월별
BoE 소비자 신용 m/m £​2.077 B 11월 2025 £​1.713 B 월별
BoE 순 개인 대출 m/m £​6.567 B 11월 2025 £​5.870 B 월별
GfK 소비자 신뢰도 -17 12월 2025 -19 월별
서비스 지수 0.4% 7월 2025 0.4% 월별
소매 판매 y/y 1.5% 9월 2025 0.7% 월별
소매판매 m/m 0.5% 9월 2025 0.6% 월별
코어 소매 판매 m/m 0.6% 9월 2025 1.0% 월별
코어 소매 판매 y/y 2.3% 9월 2025 1.3% 월별
주택 지난 참조 이전 변동
BoE 모기지 대출 m/m £​4.490 B 11월 2025 £​4.156 B 월별
BoE 모기지 승인 64.530 K 11월 2025 65.010 K 월별
HPI y/y 2.6% 9월 2025 3.1% 월별
RICS 주택가격 밸런스 -16.0% 11월 2025 -19.0% 월별
네이션와이드 HPI m/m N/D 12월 2025 0.3% 월별
영국 금융 모기지 승인 38.779 K 12월 2018 39.205 K 월별
전국 HPI y/y N/D 12월 2025 1.8% 월별
핼리팩스 HPI m/m N/D 11월 2025 0.6% 월별
핼리팩스 HPI y/y N/D 11월 2025 1.9% 월별