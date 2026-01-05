영국의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|분기별
|실업률
|4.8%
|8월 2025
|4.7%
|월별
|CPI m/m
|0.0%
|9월 2025
|0.3%
|월별
|BoE 금리 결정
|4.00%
|4.00%
|무역 수지
|£-22.244 B
|7월 2025
|£-22.156 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 소비자 신용 m/m, 실제: £2.077 B, 예측: £1.261 B, 이전: £1.713 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoEM4 통화 공급 m/m, 실제: 0.8%, 예측: -0.1%, 이전: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 모기지 승인, 실제: 64.530 K, 예측: 66.261 K, 이전: 65.010 K
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 모기지 대출 m/m, 실제: £4.490 B, 예측: £4.309 B, 이전: £4.156 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 순 개인 대출 m/m, 실제: £6.567 B, 예측: £5.699 B, 이전: £5.870 B
2026.01.06 09:00, GBP, 신차 등록 m/m
2026.01.06 09:00, GBP, 신차 등록 y/y
2026.01.06 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 서비스 PMI
2026.01.06 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 복합 PMI
2026.01.07 09:30, GBP, BoE 주택 지분 인출 q/q, 실제: £-10.898 B, 예측: £-9.949 B, 이전: £-17.857 B
2026.01.07 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 건설 PMI, 예측: 38.6, 이전: 39.4
2026.01.07 10:30, GBP, 5년 만기 국고 길트 경매, 이전: 4.093%
2026.01.08 07:00, GBP, 핼리팩스 HPI m/m
2026.01.08 07:00, GBP, 핼리팩스 HPI y/y
2026.01.14 10:30, GBP, 10년 국고 길트 경매, 이전: 4.613%
2026.01.14 15:30, GBP, BoE 부의장 시장 및 은행 람즈덴 연설
2026.01.15 00:01, GBP, RICS 주택가격 밸런스, 예측: -35.3%, 이전: -16.0%
2026.01.15 07:00, GBP, 건설 결과물 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.2%
2026.01.15 07:00, GBP, 건설 결과물 y/y, 예측: 2.6%, 이전: 2.4%
2026.01.15 07:00, GBP, 산업 생산 m/m, 예측: -1.2%, 이전: -0.9%
2026.01.15 07:00, GBP, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.5%, 이전: 0.1%
2026.01.15 07:00, GBP, 제조 생산성 m/m, 예측: -0.4%, 이전: -1.3%
2026.01.15 07:00, GBP, 제조 생산성 y/y, 예측: -0.6%, 이전: 0.2%
2026.01.15 07:00, GBP, 무역 수지, 예측: £-20.681 B, 이전: £-22.244 B
2026.01.15 07:00, GBP, 무역수지 비유럽연합, 예측: £-10.080 B, 이전: £-10.158 B
2026.01.15 07:00, GBP, 서비스 지수, 예측: 0.3%, 이전: 0.4%
2026.01.15 07:00, GBP, GDP m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.0%
2026.01.15 07:00, GBP, GDP 3m/3m, 이전: 0.2%
2026.01.15 09:30, GBP, BoE 신용 상태 조사
2026.01.15 09:30, GBP, BoE 은행 부채 조사
2026.01.15 12:00, GBP, NIESR GDP 추정치, 예측: -0.3%, 이전: -0.1%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|10년 국고 길트 경매
|4.613%
|4.608%
|30년 국고 길트 경매
|5.476%
|5.104%
|5년 만기 국고 길트 경매
|4.093%
|3.855%
|CFTC GBP 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP 3m/3m
|0.2%
|7월 2025
|0.3%
|월별
|GDP m/m
|0.0%
|7월 2025
|0.4%
|월별
|GDP q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|분기별
|GDP y/y
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|분기별
|NIESR GDP 추정치
|-0.1%
|11월 2025
|-0.1%
|월별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|고용 변화 3개월
|91 K
|8월 2025
|232 K
|월별
|노동 생산성 q/q
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|분기별
|노동 생산성 y/y
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|분기별
|실업률
|4.8%
|8월 2025
|4.7%
|월별
|주당평균수익, 정기급여 y/y
|4.7%
|8월 2025
|4.8%
|월별
|주당평균수익, 총급여 y/y
|5.0%
|8월 2025
|4.8%
|월별
|청구인 수 변경
|25.7 K
|9월 2025
|-2.0 K
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoE 인플레이션 기대치
|3.0%
|2.7%
|CPI
|139.3
|9월 2025
|139.3
|월별
|CPI m/m
|0.0%
|9월 2025
|0.3%
|월별
|CPI y/y
|3.8%
|9월 2025
|3.8%
|월별
|CPIH
|138.9
|9월 2025
|138.9
|월별
|CPIH m/m
|0.1%
|9월 2025
|0.3%
|월별
|CPIH y/y
|4.1%
|9월 2025
|4.1%
|월별
|PPI 결과물 m/m
|0.0%
|9월 2025
|0.1%
|월별
|PPI 결과물 y/y
|3.4%
|9월 2025
|0.1%
|월별
|PPI 입력값 m/m
|-0.1%
|9월 2025
|0.1%
|월별
|PPI 입력값 y/y
|0.8%
|9월 2025
|-1.5%
|월별
|RPI m/m
|-0.4%
|9월 2025
|0.4%
|월별
|RPI y/y
|4.5%
|9월 2025
|4.6%
|월별
|코어 CPI m/m
|0.0%
|9월 2025
|0.3%
|월별
|코어 CPI y/y
|3.5%
|9월 2025
|3.6%
|월별
|코어 PPI 결과물 m/m
|0.1%
|9월 2025
|0.0%
|월별
|코어 PPI 결과물 y/y
|3.6%
|9월 2025
|1.5%
|월별
|코어 RPI m/m
|-0.4%
|9월 2025
|0.4%
|월별
|코어 RPI y/y
|4.4%
|9월 2025
|4.4%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoE MPC 상승 투표
|0
|0
|BoE MPC 인하 투표
|5
|4
|BoE QE 합계
|£875 B
|£895 B
|BoE 금리 결정
|4.00%
|4.00%
|BoE 주택 지분 인출 q/q
|£-10.898 B
|3 Q 2025
|£-17.857 B
|분기별
|BoEM4 통화 공급 m/m
|0.8%
|11월 2025
|-0.2%
|월별
|BoEMPC 동결 투표
|4
|5
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|£-22.244 B
|7월 2025
|£-22.156 B
|월별
|무역수지 비유럽연합
|£-10.158 B
|7월 2025
|£-10.783 B
|월별
|현재 계정
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|분기별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|공공 부문 순수 대출
|£20.246 B
|9월 2025
|£15.318 B
|월별
|공공 부문 현금 요구사항
|£-10.862 B
|9월 2025
|£10.201 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌/CIPS 건설 PMI
|N/D
|12월 2025
|39.4
|월별
|S&P 글로벌/CIPS 모든 섹터 PMI
|49.5
|10월 2019
|48.8
|월별
|S&P 글로벌/CIPS 복합 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌/CIPS 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌/CIPS 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|건설 결과물 m/m
|0.2%
|7월 2025
|0.3%
|월별
|건설 결과물 y/y
|2.4%
|7월 2025
|1.5%
|월별
|비즈니스 투자 q/q
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|분기별
|비즈니스 투자 y/y
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|분기별
|산업 생산 m/m
|-0.9%
|7월 2025
|0.7%
|월별
|산업 생산성 y/y
|0.1%
|7월 2025
|0.2%
|월별
|신차 등록 m/m
|N/D
|12월 2025
|월별
|신차 등록 y/y
|N/D
|12월 2025
|월별
|제조 생산성 m/m
|-1.3%
|7월 2025
|0.5%
|월별
|제조 생산성 y/y
|0.2%
|7월 2025
|0.0%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|BRC 소매 판매 y/y
|6.5%
|12월 2022
|4.1%
|월별
|BoE 소비자 신용 m/m
|£2.077 B
|11월 2025
|£1.713 B
|월별
|BoE 순 개인 대출 m/m
|£6.567 B
|11월 2025
|£5.870 B
|월별
|GfK 소비자 신뢰도
|-17
|12월 2025
|-19
|월별
|서비스 지수
|0.4%
|7월 2025
|0.4%
|월별
|소매 판매 y/y
|1.5%
|9월 2025
|0.7%
|월별
|소매판매 m/m
|0.5%
|9월 2025
|0.6%
|월별
|코어 소매 판매 m/m
|0.6%
|9월 2025
|1.0%
|월별
|코어 소매 판매 y/y
|2.3%
|9월 2025
|1.3%
|월별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoE 모기지 대출 m/m
|£4.490 B
|11월 2025
|£4.156 B
|월별
|BoE 모기지 승인
|64.530 K
|11월 2025
|65.010 K
|월별
|HPI y/y
|2.6%
|9월 2025
|3.1%
|월별
|RICS 주택가격 밸런스
|-16.0%
|11월 2025
|-19.0%
|월별
|네이션와이드 HPI m/m
|N/D
|12월 2025
|0.3%
|월별
|영국 금융 모기지 승인
|38.779 K
|12월 2018
|39.205 K
|월별
|전국 HPI y/y
|N/D
|12월 2025
|1.8%
|월별
|핼리팩스 HPI m/m
|N/D
|11월 2025
|0.6%
|월별
|핼리팩스 HPI y/y
|N/D
|11월 2025
|1.9%
|월별