ISM 제조 신규 주문은 공급 관리 연구소가 제조 PMI를 제조업 PMI로 계산하는 확산 지표 중 하나입니다. 그것은 산업회사들의 새로운 질서의 변화를 반영합니다.

지수 계산은 18개 미국 산업의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 신규 주문의 수가 증가했는지, 감소했는지 또는 변경되지 않았는지 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 제조 PMI 계산에서 지수 가중치는 20%입니다.

제조업 신규 주문 지수는 보통 인구조사국이 발행하는 제조업 주문서에 관한 데이터와 밀접한 관련이 있습니다. 제조 분야의 새로운 주문 수가 많아짐에 따라 소비자 수요가 증가하고 있으며 생산 활동의 단기 증가를 예측할 수 있게 되었습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

