이탈리아 신차 등록 y/y (Italy New Car Registrations y/y)
|낮음
|N/D
|
0.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
신차 등록 y/y는 이탈리아에서 현재 신규 등록된 승용차의 수가 전년 같은 달에 비해 변경된 것을 반영합니다 유럽자동차제조협회(ACEA) 회원인 이탈리아 자동차산업 ANFIA는 매월 넷째 근무일에 최근 한 달간 신규 등록 대수를 집계한 자료를 발표합니다. 차량 종류, 제조업체 및 지역별로 별도의 데이터를 사용할 수 있습니다.
보고서 계산을 위한 데이터는 지역 규제 당국과 보험 회사로부터 수집됩니다. 이 보고서에는 처음으로 번호판을 받은 신차만 포함되어 있습니다. 이미 국내 또는 해외에서 등록된 모든 자동차는 보고서에서 제외됩니다. 따라서 등록 데이터는 자동차 판매량을 직접 반영합니다.
이 지표는 한국의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 그러나 자동차 판매와 등록은 환경 기준의 강화와 같은 비경제적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 지표가 통화 시세에 미치는 영향은 제한적입니다. 일반적으로 예상보다 높은 값은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"이탈리아 신차 등록 y/y (Italy New Car Registrations y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
