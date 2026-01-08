근로현금소득 y/y 는 당기 상근직원 1명당 평균소득(세금은 포함되지 않음)이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 보여줍니다. 이 계산에는 초과근무수당 및 상여금이 포함되며 배당금 및 금융자산 소득은 포함되지 않습니다.

평균 임금 인상은 경제 팽창을 반영합니다. 그 지수는 인플레이션을 측정하는 데 사용됩니다. 예측값을 초과하는 지수 값은 엔화에 긍정적인 영향을 미칩니다.

일본의 경우 경기 상승에도 불구하고 근로자의 임금 변화는 매우 미약합니다. 일본 기업들이 국내 매장량을 계속 보유하고 있기 때문에 이것은 사회적 문제입니다. 또한 일본은 중산층 사회라고 불렸고 많은 사람들이 비슷한 소득을 가졌지만 2000년대부터 그 격차가 더 벌어지고 있습니다. 따라서, 임금 소득의 분포는 두 개의 산이 있는 그래프입니다.

최저 임금은 지역에 따라 다르지만, 거의 항상 1000엔/시 정도입니다. 게다가 일본에서는 초과 근무 수당이 공평하게 지급되지 않는 경우가 많지만, 여전히 많은 일본인들은 파업을 하거나 직장을 옮기지 않습니다. 임금인상은 한 번 올리면 어려워지기 때문에 근로자에게 분배되는 이익은 상여금으로 지급되는 경우가 많습니다. 2010년대의 일부 임금에 대한 자료는 정부가 그것을 조작했기 때문에 삭제되었습니다.

