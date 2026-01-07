캘린더섹션

남아프리카 공화국의 총 신차 판매 수 m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
분야:
비즈니스
낮음 N/D
-1.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
총 신차 판매 수 m/m는 보고된 달에 남아프리카 소매업체에서 판매한 차량의 수를 전월에 비해 변화시킨 수치입니다.

남아프리카 공화국 자동차 제조업체 협회(NAAMSA)는 자동차, 중소형 상용차, 중형 트럭 및 버스 등 차량 종류별로 분류한 월간 판매 데이터를 발표합니다. 이 통계는 국내 판매와 수출을 포함합니다. 후자가 총 매출에서 더 큰 부분을 차지합니다. 이 보고서에는 내년도 전망치도 담겨 있습니다. 자동차 산업은 한국의 GDP와 고용에 상당한 기여를 하고 있기 때문에, 이 지표는 경제의 상태를 반영합니다. 이 지표는 국가의 소비 증가와 양호한 경제 상황을 보여줍니다. 지수 성장은 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"남아프리카 공화국의 총 신차 판매 수 m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
-1.9%
11월 2025
-1.9%
2.3%
10월 2025
2.3%
5.6%
9월 2025
5.6%
0.8%
8월 2025
0.8%
8.8%
7월 2025
8.8%
4.6%
6월 2025
4.6%
6.9%
5월 2025
6.9%
-14.3%
4월 2025
-14.3%
3.2%
3월 2025
3.2%
2.1%
2월 2025
2.1%
12.9%
1월 2025
12.9%
-15.0%
12월 2024
-15.0%
1.2%
11월 2024
1.2%
8.9%
10월 2024
8.9%
0.9%
9월 2024
0.9%
-1.7%
8월 2024
-1.7%
10.9%
7월 2024
10.9%
8.0%
6월 2024
8.0%
-2.5%
5월 2024
-2.5%
-13.3%
4월 2024
-13.3%
-1.1%
3월 2024
-1.1%
6.0%
2월 2024
6.0%
3.4%
1월 2024
3.4%
-10.1%
12월 2023
-10.1%
-4.8%
11월 2023
-4.8%
-1.2%
10월 2023
-1.2%
0.6%
9월 2023
0.6%
4.8%
8월 2023
4.8%
-7.3%
7월 2023
-7.3%
8.3%
6월 2023
8.3%
15.6%
5월 2023
15.6%
-25.8%
4월 2023
-25.8%
11.0%
3월 2023
11.0%
2.9%
2월 2023
2.9%
4.3%
1월 2023
4.3%
-15.9%
12월 2022
-15.9%
7.5%
11월 2022
7.5%
-4.2%
10월 2022
-4.2%
0.9%
9월 2022
0.9%
9.6%
8월 2022
9.6%
6.2%
7월 2022
6.2%
5.0%
6월 2022
5.0%
5.4%
5월 2022
5.4%
-26.5%
4월 2022
-26.5%
14.7%
3월 2022
14.7%
7.0%
2월 2022
7.0%
15.1%
1월 2022
15.1%
-13.6%
12월 2021
-13.6%
1.3%
11월 2021
1.3%
-4.9%
12
웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

