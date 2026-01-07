중국제조구매관리자지수(PMI)는 국가통계기관이 산출하는 중국 제조업 PMI의 대체 지표입니다. 중국 3000여개 제조사의 구매 담당자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다.

설문지에는 지난 한 달 동안 생산량, 신규주문 수, 수출주문 수, 미수주문 수, 창고 완제품 재고, 구매, 수입, 지급가격, 수령가격, 직원 수, 공급업체 납품, 향후 6개월 동안 생산 및 비즈니스 활동을 위한 선택 사항의 기대치 등 13개 문항이 포함되어 있습니다.

응답자들은 이러한 지표들 각각이 개선되었는지, 악화되었는지, 또는 변하지 않았는지의 양적 설명이 아닌 상대적인 지표를 조사 보조 확산 지수는 수신된 데이터를 기반으로 컴파일됩니다. 이러한 각 지수는 긍정 답변의 비율과 중립 답변의 절반으로 계산됩니다. 이러한 지표의 표는 상세한 PMI 보고서에 제시되어 있습니다. 그러나 제조 PMI 계산은 이러한 13가지 분산 하위지수가 아니라 5가지 그룹지수를 기반으로 합니다. 이들의 가중치는 경제에 미치는 영향 정도에 따라 결정됩니다:

새 주문: 30%;

생산량: 25%;

고용: 20%;

공급자 납품: 15%;

원자재 재고량: 10%.

PMI는 국가 경제 상태 및 특히 제조업의 주요 지표 중 하나입니다. 구매담당자는 통상 업무의 구체적 내용에 따른 경영여건 변화를 가장 먼저 알아차리기 때문에 PMI는 국내 제조업의 선행지표라고

제조업 활동이 전반적으로 성장함에 따라 지수가 50을 넘고, 50을 밑돌면 감소세를 나타내고 있습니다. 제조업 PMI의 성장은 중국 제조업의 발전을 가리킨다. 이는 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

