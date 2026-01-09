스위스의 소비자물가지수(CPI) y/y는 700개의 주요 소비재 및 서비스의 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동했음을 보여줍니다. 이 값은 소비자 관점에서 가격 변동을 나타냅니다. 이 지수는 소비자들이 동일한 소비량을 유지하기 위해 얼마나 지출을 늘리거나 줄여야 하는지를 보여줍니다.

CPI는 기준 연도에 비해 절대적인 것이 아니라 소비자 인플레이션의 상대적 변화를 반영합니다. 현재 기준 연도는 2015년이고 지수 값은 100으로 설정됩니다. 따라서 현재 지수값이 110포인트라면 2015년 이후 물가가 10% 올랐다는 의미입니다. 소비자 바스켓은 제품 범위의 변화를 고려하여 정기적으로 개정됩니다.

계산은 식품, 알코올 및 비알코올 음료, 의류, 임대료, 일상적인 가정 유지 보수, 의료, 통신 서비스, 레저 등과 같은 민간 소비의 모든 부분을 포함합니다. 다음은 소비로 간주되지 않습니다: 직접세, 의무건강보험을 포함한 사회보장기여금, 투자 및 저축에 대한 지출.

이 지수는 판매점에서 매월 약 8만 건의 가격을 집계한 표본을 바탕으로 산출됩니다. 조사 대상에는 소규모 상점부터 대형 소매 체인점, 쇼핑몰에 이르기까지 스위스 전역에 걸쳐 약 2,700개의 다양한 판매점이 포함되어 있습니다.

소비자물가지수는 국내 소비자물가상승률을 나타내는 주요 지표입니다. 그리고 인플레이션은 SNB의 금리 결정에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 따라서, CPI의 성장은 보통 스위스 프랑 시세의 증가로 이어집니다.