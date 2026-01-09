캘린더섹션

프랑스 수출 m/m (France Exports m/m)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
경제재정부 (Ministry for the Economy and Finance)
분야:
무역
낮음 €​52.226 B
€​51.791 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​52.226 B
다음 발표 실제 예측
이전
프랑스 수출은 보고된 달에 해당 국가에서 수출한 상품의 가치를 반영합니다. 수출에 관한 정보는 프랑스의 대외 무역 활동과 프랑스 외 제조업자의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"프랑스 수출 m/m (France Exports m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
€​52.226 B
€​51.791 B
10월 2025
€​51.730 B
€​51.967 B
9월 2025
€​51.919 B
€​51.874 B
8월 2025
€​51.802 B
€​51.835 B
7월 2025
€​52.117 B
€​50.810 B
6월 2025
€​50.630 B
€​48.962 B
5월 2025
€​48.888 B
€​49.058 B
4월 2025
€​49.256 B
€​52.367 B
3월 2025
€​52.551 B
€​49.785 B
2월 2025
€​49.670 B
€​49.688 B
1월 2025
€​49.836 B
€​52.222 B
12월 2024
€​52.255 B
€​50.256 B
11월 2024
€​50.101 B
€​48.678 B
10월 2024
€​48.738 B
€​48.292 B
9월 2024
€​48.587 B
€​49.290 B
8월 2024
€​49.657 B
€​49.466 B
7월 2024
€​49.798 B
€​51.498 B
6월 2024
€​51.659 B
€​50.046 B
5월 2024
€​50.226 B
€​51.072 B
4월 2024
€​51.181 B
€​52.112 B
3월 2024
€​52.224 B
€​50.752 B
2월 2024
€​51.052 B
€​48.836 B
1월 2024
€​48.811 B
€​50.396 B
12월 2023
€​50.192 B
€​49.639 B
11월 2023
€​49.451 B
€​49.745 B
10월 2023
€​49.671 B
€​49.077 B
9월 2023
€​49.132 B
€​50.532 B
8월 2023
€​50.832 B
€​52.585 B
7월 2023
€​52.641 B
€​52.114 B
6월 2023
€​52.054 B
€​52.745 B
5월 2023
€​52.341 B
€​49.975 B
4월 2023
€​49.784 B
€​50.294 B
3월 2023
€​50.488 B
€​51.080 B
2월 2023
€​50.992 B
€​49.574 B
1월 2023
€​49.425 B
€​50.555 B
12월 2022
€​50.995 B
€​51.254 B
11월 2022
€​51.035 B
€​51.768 B
10월 2022
€​51.445 B
€​52.176 B
9월 2022
€​52.041 B
€​51.792 B
8월 2022
€​51.152 B
€​48.957 B
7월 2022
€​48.741 B
€​49.878 B
6월 2022
€​49.736 B
€​48.156 B
5월 2022
€​47.780 B
€​47.089 B
4월 2022
€​46.740 B
€​45.993 B
3월 2022
€​45.734 B
€​45.762 B
2월 2022
€​45.748 B
€​47.604 B
1월 2022
€​47.274 B
€​44.224 B
12월 2021
€​44.089 B
€​44.279 B
11월 2021
€​44.017 B
€​43.327 B
10월 2021
€​43.103 B
€​41.996 B
1234
