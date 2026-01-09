프랑스 수출 m/m (France Exports m/m)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
무역
|낮음
|€52.226 B
|
€51.791 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
€52.226 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
프랑스 수출은 보고된 달에 해당 국가에서 수출한 상품의 가치를 반영합니다. 수출에 관한 정보는 프랑스의 대외 무역 활동과 프랑스 외 제조업자의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"프랑스 수출 m/m (France Exports m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
€52.226 B
€51.791 B
10월 2025
€51.730 B
€51.967 B
9월 2025
€51.919 B
€51.874 B
8월 2025
€51.802 B
€51.835 B
7월 2025
€52.117 B
€50.810 B
6월 2025
€50.630 B
€48.962 B
5월 2025
€48.888 B
€49.058 B
4월 2025
€49.256 B
€52.367 B
3월 2025
€52.551 B
€49.785 B
2월 2025
€49.670 B
€49.688 B
1월 2025
€49.836 B
€52.222 B
12월 2024
€52.255 B
€50.256 B
11월 2024
€50.101 B
€48.678 B
10월 2024
€48.738 B
€48.292 B
9월 2024
€48.587 B
€49.290 B
8월 2024
€49.657 B
€49.466 B
7월 2024
€49.798 B
€51.498 B
6월 2024
€51.659 B
€50.046 B
5월 2024
€50.226 B
€51.072 B
4월 2024
€51.181 B
€52.112 B
3월 2024
€52.224 B
€50.752 B
2월 2024
€51.052 B
€48.836 B
1월 2024
€48.811 B
€50.396 B
12월 2023
€50.192 B
€49.639 B
11월 2023
€49.451 B
€49.745 B
10월 2023
€49.671 B
€49.077 B
9월 2023
€49.132 B
€50.532 B
8월 2023
€50.832 B
€52.585 B
7월 2023
€52.641 B
€52.114 B
6월 2023
€52.054 B
€52.745 B
5월 2023
€52.341 B
€49.975 B
4월 2023
€49.784 B
€50.294 B
3월 2023
€50.488 B
€51.080 B
2월 2023
€50.992 B
€49.574 B
1월 2023
€49.425 B
€50.555 B
12월 2022
€50.995 B
€51.254 B
11월 2022
€51.035 B
€51.768 B
10월 2022
€51.445 B
€52.176 B
9월 2022
€52.041 B
€51.792 B
8월 2022
€51.152 B
€48.957 B
7월 2022
€48.741 B
€49.878 B
6월 2022
€49.736 B
€48.156 B
5월 2022
€47.780 B
€47.089 B
4월 2022
€46.740 B
€45.993 B
3월 2022
€45.734 B
€45.762 B
2월 2022
€45.748 B
€47.604 B
1월 2022
€47.274 B
€44.224 B
12월 2021
€44.089 B
€44.279 B
11월 2021
€44.017 B
€43.327 B
10월 2021
€43.103 B
€41.996 B
