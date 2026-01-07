뉴질랜드 제조 판매량 q/q는 해당 분기에 이전 분기와 비교하여 뉴질랜드 산업 부문 기업의 판매량 변화를 반영합니다. 지표 계산에서 볼륨 값은 가격 변동의 영향을 제거하기 위해 생산자 물가 지수로 나눕니다. 판매 증가는 생산 활동의 증가를 나타냅니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"뉴질랜드 제조 판매량 q/q (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.