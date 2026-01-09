프랑스 수입 m/m (France Imports m/m)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
무역
|낮음
|€56.392 B
|
€55.274 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
€56.392 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
프랑스 수입은 보고된 달에 그 나라에 수입된 상품의 가치를 반영합니다. 수입에 관한 정보는 프랑스의 대외 무역 활동과 프랑스의 수입 상품에 대한 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"프랑스 수입 m/m (France Imports m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
€56.392 B
€55.274 B
10월 2025
€55.648 B
€58.314 B
9월 2025
€58.495 B
€57.060 B
8월 2025
€57.332 B
€57.575 B
7월 2025
€57.674 B
€57.969 B
6월 2025
€58.253 B
€56.595 B
5월 2025
€56.654 B
€56.747 B
4월 2025
€57.225 B
€58.639 B
3월 2025
€58.799 B
€57.485 B
2월 2025
€57.544 B
€56.178 B
1월 2025
€56.376 B
€55.703 B
12월 2024
€56.160 B
€56.596 B
11월 2024
€57.186 B
€56.198 B
10월 2024
€56.404 B
€56.710 B
9월 2024
€56.853 B
€57.008 B
8월 2024
€57.028 B
€55.508 B
7월 2024
€55.682 B
€57.479 B
6월 2024
€57.746 B
€57.762 B
5월 2024
€58.213 B
€58.633 B
4월 2024
€58.760 B
€57.493 B
3월 2024
€57.698 B
€56.366 B
2월 2024
€56.296 B
€56.048 B
1월 2024
€56.199 B
€56.817 B
12월 2023
€57.021 B
€55.578 B
11월 2023
€55.395 B
€58.200 B
10월 2023
€58.268 B
€57.944 B
9월 2023
€58.048 B
€58.862 B
8월 2023
€59.034 B
€60.691 B
7월 2023
€60.731 B
€58.918 B
6월 2023
€58.767 B
€60.684 B
5월 2023
€60.759 B
€60.538 B
4월 2023
€59.494 B
€58.687 B
3월 2023
€58.511 B
€60.383 B
2월 2023
€60.896 B
€62.112 B
1월 2023
€62.363 B
€65.281 B
12월 2022
€65.929 B
€64.820 B
11월 2022
€64.801 B
€63.359 B
10월 2022
€63.595 B
€69.343 B
9월 2022
€69.528 B
€67.090 B
8월 2022
€66.454 B
€63.743 B
7월 2022
€63.279 B
€62.960 B
6월 2022
€62.802 B
€61.064 B
5월 2022
€60.773 B
€59.806 B
4월 2022
€58.896 B
€58.643 B
3월 2022
€58.108 B
€56.122 B
2월 2022
€56.021 B
€55.559 B
1월 2022
€55.308 B
€55.618 B
12월 2021
€55.410 B
€54.035 B
11월 2021
€53.744 B
€51.024 B
10월 2021
€50.616 B
€48.939 B
