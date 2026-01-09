캘린더섹션

경제 달력

국가

프랑스 수입 m/m (France Imports m/m)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
경제재정부 (Ministry for the Economy and Finance)
분야:
무역
낮음 €​56.392 B
€​55.274 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​56.392 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

프랑스 수입은 보고된 달에 그 나라에 수입된 상품의 가치를 반영합니다. 수입에 관한 정보는 프랑스의 대외 무역 활동과 프랑스의 수입 상품에 대한 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"프랑스 수입 m/m (France Imports m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
€​56.392 B
€​55.274 B
10월 2025
€​55.648 B
€​58.314 B
9월 2025
€​58.495 B
€​57.060 B
8월 2025
€​57.332 B
€​57.575 B
7월 2025
€​57.674 B
€​57.969 B
6월 2025
€​58.253 B
€​56.595 B
5월 2025
€​56.654 B
€​56.747 B
4월 2025
€​57.225 B
€​58.639 B
3월 2025
€​58.799 B
€​57.485 B
2월 2025
€​57.544 B
€​56.178 B
1월 2025
€​56.376 B
€​55.703 B
12월 2024
€​56.160 B
€​56.596 B
11월 2024
€​57.186 B
€​56.198 B
10월 2024
€​56.404 B
€​56.710 B
9월 2024
€​56.853 B
€​57.008 B
8월 2024
€​57.028 B
€​55.508 B
7월 2024
€​55.682 B
€​57.479 B
6월 2024
€​57.746 B
€​57.762 B
5월 2024
€​58.213 B
€​58.633 B
4월 2024
€​58.760 B
€​57.493 B
3월 2024
€​57.698 B
€​56.366 B
2월 2024
€​56.296 B
€​56.048 B
1월 2024
€​56.199 B
€​56.817 B
12월 2023
€​57.021 B
€​55.578 B
11월 2023
€​55.395 B
€​58.200 B
10월 2023
€​58.268 B
€​57.944 B
9월 2023
€​58.048 B
€​58.862 B
8월 2023
€​59.034 B
€​60.691 B
7월 2023
€​60.731 B
€​58.918 B
6월 2023
€​58.767 B
€​60.684 B
5월 2023
€​60.759 B
€​60.538 B
4월 2023
€​59.494 B
€​58.687 B
3월 2023
€​58.511 B
€​60.383 B
2월 2023
€​60.896 B
€​62.112 B
1월 2023
€​62.363 B
€​65.281 B
12월 2022
€​65.929 B
€​64.820 B
11월 2022
€​64.801 B
€​63.359 B
10월 2022
€​63.595 B
€​69.343 B
9월 2022
€​69.528 B
€​67.090 B
8월 2022
€​66.454 B
€​63.743 B
7월 2022
€​63.279 B
€​62.960 B
6월 2022
€​62.802 B
€​61.064 B
5월 2022
€​60.773 B
€​59.806 B
4월 2022
€​58.896 B
€​58.643 B
3월 2022
€​58.108 B
€​56.122 B
2월 2022
€​56.021 B
€​55.559 B
1월 2022
€​55.308 B
€​55.618 B
12월 2021
€​55.410 B
€​54.035 B
11월 2021
€​53.744 B
€​51.024 B
10월 2021
€​50.616 B
€​48.939 B
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드