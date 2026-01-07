10년 만기 일본 국채(JGB) 옥션 지표는 10년 만기 국채 판매 데이터를 반영합니다. 정부는 구매자들로부터 자금을 빌리기 위해 채권을 발행합니다. 국채의 수익률은 채권을 보유한 투자자가 전체 기간 동안 받게 되는 소득입니다.

일본 채권은 정부의 전폭적인 지원을 받고 있기 때문에 위험도가 낮고 유동성이 높은 자산으로 여겨집니다. 일본은 국채로 국가의 부채를 보상합니다. 현재 부채는 1000조 엔을 넘어섰는데 이는 세계에서 가장 높은 부채입니다.

일본에서는 국채 매입이 많았지만 지금은 금융 불안으로 매수세가 줄었습니다. 그래서 정부는 국민들에게 국채를 소액으로 사라고 촉구하고 있습니다.

수익률 변동은 국채 상황을 나타내며 엔화 금리와 직결됩니다. 달력에 표시된 수치는 경매된 JGB의 수익률을 나타냅니다.

JGB는 50년까지 가능합니다. 정부는 세금으로 받는 액수와 기존 부채를 재융자하거나 자본을 조달하기 위해 지출하는 금액 사이의 격차를 메우기 위해 돈을 빌리기 위해 채권을 발행합니다. JGB에 대한 이율은 전체 기간 동안 어음을 보유함으로써 투자자가 받을 수익을 나타냅니다. 모든 입찰자들은 가장 높은 가격에 같은 비율을 받습니다.

정부 부채 상황의 지표로서 수익률 변동을 면밀히 관찰해야 합니다. 투자자들은 경매의 평균 비율을 동일한 유가증권의 이전 경매의 비율과 비교합니다.

