캘린더섹션

경제 달력

국가

캐나다 수출 (Canada Exports)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 통계청 (Statistics Canada)
분야:
무역
낮음 $​64.231 B
$​60.404 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​64.231 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

캐나다 수출은 거주자가 비거주자에게 판매하는 상품의 가치를 미국 달러로 표시하여 반영합니다. 수출가치의 달러 계산은 캐나다의 수출을 다른 나라와 적절히 비교하고 무역 통계의 정확한 평가를 제공합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 한국이 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.

캐나다 수출 1위 중에는 석유를 포함한 원자재도 포함돼 있습니다. 따라서 수출물량 변화는 경제상황을 평가하는 데 중요한 요소입니다. 이 지표는 그 나라 GDP의 중요한 요소입니다.

그러나, 수출이 캐나다 달러 시세에 미치는 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학 같은 다른 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가는 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 시작할 수 있습니다. 비거주자는 수출품 인도 비용을 공급업체에 지불하기 위해 캐나다 달러를 구입해야 합니다. 따라서 수출 증가는 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"캐나다 수출 (Canada Exports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
$​64.231 B
$​60.404 B
8월 2025
$​60.584 B
$​62.455 B
7월 2025
$​61.861 B
$​61.304 B
6월 2025
$​61.742 B
$​61.196 B
5월 2025
$​60.805 B
$​60.118 B
4월 2025
$​60.437 B
$​67.758 B
3월 2025
$​69.895 B
$​70.036 B
2월 2025
$​70.114 B
$​74.214 B
1월 2025
$​74.465 B
$​70.593 B
12월 2024
$​69.463 B
$​66.197 B
11월 2024
$​66.106 B
$​64.682 B
10월 2024
$​64.217 B
$​63.522 B
9월 2024
$​63.880 B
$​63.958 B
8월 2024
$​64.311 B
$​64.936 B
7월 2024
$​65.658 B
$​65.918 B
6월 2024
$​66.649 B
$​63.192 B
5월 2024
$​62.445 B
$​64.108 B
4월 2024
$​64.448 B
$​62.812 B
3월 2024
$​62.564 B
$​66.097 B
2월 2024
$​66.624 B
$​62.978 B
1월 2024
$​62.285 B
$​63.372 B
12월 2023
$​64.073 B
$​65.328 B
11월 2023
$​65.738 B
$​66.166 B
10월 2023
$​65.981 B
$​65.931 B
9월 2023
$​67.029 B
$​65.278 B
8월 2023
$​64.557 B
$​61.062 B
7월 2023
$​60.417 B
$​59.970 B
6월 2023
$​60.696 B
$​62.053 B
5월 2023
$​61.529 B
$​63.961 B
4월 2023
$​64.848 B
$​63.244 B
3월 2023
$​63.563 B
$​63.996 B
2월 2023
$​65.034 B
$​66.659 B
1월 2023
$​67.023 B
$​64.316 B
12월 2022
$​62.968 B
$​63.746 B
11월 2022
$​64.371 B
$​65.893 B
10월 2022
$​67.037 B
$​66.042 B
9월 2022
$​66.366 B
$​65.487 B
8월 2022
$​65.383 B
$​67.346 B
7월 2022
$​68.250 B
$​70.227 B
6월 2022
$​69.904 B
$​68.561 B
5월 2022
$​68.436 B
$​65.712 B
4월 2022
$​64.312 B
$​63.948 B
3월 2022
$​63.628 B
$​59.839 B
2월 2022
$​58.746 B
$​57.124 B
1월 2022
$​56.618 B
$​56.716 B
12월 2021
$​57.612 B
$​58.147 B
11월 2021
$​58.572 B
$​56.420 B
10월 2021
$​56.183 B
$​52.802 B
9월 2021
$​53.000 B
$​54.260 B
8월 2021
$​54.444 B
$​54.013 B
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드