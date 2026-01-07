캐나다 수출은 거주자가 비거주자에게 판매하는 상품의 가치를 미국 달러로 표시하여 반영합니다. 수출가치의 달러 계산은 캐나다의 수출을 다른 나라와 적절히 비교하고 무역 통계의 정확한 평가를 제공합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 한국이 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.

캐나다 수출 1위 중에는 석유를 포함한 원자재도 포함돼 있습니다. 따라서 수출물량 변화는 경제상황을 평가하는 데 중요한 요소입니다. 이 지표는 그 나라 GDP의 중요한 요소입니다.

그러나, 수출이 캐나다 달러 시세에 미치는 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학 같은 다른 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가는 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 시작할 수 있습니다. 비거주자는 수출품 인도 비용을 공급업체에 지불하기 위해 캐나다 달러를 구입해야 합니다. 따라서 수출 증가는 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

