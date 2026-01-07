지급되는 ISM 비제조업 가격(Non-Manufacturing Prices PMI)은 공급관리연구소가 비 제조업 PMI로 계산하는 네 가지 확산 지표 중 하나입니다. 서비스 준비 과정에서 기업이 공급업체에 지불하는 가격 변동을 반영합니다.

지수 계산은 미국 서비스 산업의 17개 부문의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 생산에 사용된 재화 및 용역의 가격이 지난 달에 감소했는지, 증가했는지 또는 변동하지 않았는지 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 PMI 계산에서 지수 가중치는 25%입니다.

ISM 비제조업 가격 지급 지수는 대개 노동 통계국이 발표한 다른 데이터와 밀접한 상관관계가 있습니다. 서비스 분야의 중간 가격 성장은 주요 인플레이션 지표로 작용할 수 있습니다. 즉, 생산자들은 공급자들에게 더 많은 돈을 지불해야 하기 때문에 최종 제품의 가격이 상승할 가능성이 있습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

