마킷 제조 PMI는 지정된 달의 인도 제조 부문의 비즈니스 조건 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 제조업 400여개 민간기업에 근무하는 구매담당자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다. 전월과 비교하여 응답 내용을 평가합니다.

구매 관리자는 때때로 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 시장 상황의 변화를 더 일찍 추적할 수 있습니다. 따라서, 그들은 조건이 언제 더 좋게 또는 더 나쁘게 변하는지 보는 첫 번째 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

구매 담당자는 생산, 신규 주문 수, 재고 등 회사 업무의 기본 매개변수를 평가하는 설문지를 작성합니다. 조사 참여자는 상대적인 추정치, 즉 데이터가 상승했거나 데이터가 하강했거나 데이터가 동일하게 유지되는 경우 이를 제공합니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지표는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

제조업 PMI는 경제학자들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 섹터에 대한 운영 정보를 제공합니다. 기업활동과 물가상승률의 선행지표로 풀이됩니다. PMI 성장은 인도 루피화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

