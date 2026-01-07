외환보유액은 한국의 외환보유액, 증권, 은행예금, 의무, 국고, 특별인출권, 금 보유액의 총 가치를 반영합니다. 지표 증가세는 한국 원화가치 상승에는 긍정적인 반면 감소세는 부정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"한국 외환 보유고 (South Korea Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.