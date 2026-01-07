한국 외환 보유고 (South Korea Foreign Exchange Reserves)
국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
분야:
통화
|낮음
|$428.05 B
|$432.34 B
|
$430.66 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$419.51 B
|
$428.05 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
외환보유액은 한국의 외환보유액, 증권, 은행예금, 의무, 국고, 특별인출권, 금 보유액의 총 가치를 반영합니다. 지표 증가세는 한국 원화가치 상승에는 긍정적인 반면 감소세는 부정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"한국 외환 보유고 (South Korea Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
$428.05 B
$432.34 B
$430.66 B
11월 2025
$430.66 B
$436.08 B
$428.82 B
10월 2025
$428.82 B
$417.82 B
$422.02 B
9월 2025
$422.02 B
$420.19 B
$416.29 B
8월 2025
$416.29 B
$413.35 B
$411.33 B
7월 2025
$411.33 B
$408.84 B
$410.20 B
6월 2025
$410.20 B
$410.60 B
$404.60 B
5월 2025
$404.60 B
$410.61 B
$404.67 B
4월 2025
$404.67 B
$412.87 B
$409.66 B
3월 2025
$409.66 B
$414.29 B
$409.21 B
2월 2025
$409.21 B
$416.86 B
$411.01 B
1월 2025
$411.01 B
$418.47 B
$415.60 B
12월 2024
$415.60 B
$415.00 B
$415.39 B
11월 2024
$415.39 B
$413.63 B
$415.69 B
10월 2024
$415.69 B
$417.94 B
$419.97 B
9월 2024
$419.97 B
$413.58 B
$415.92 B
8월 2024
$415.92 B
$412.30 B
$413.51 B
7월 2024
$413.51 B
$409.49 B
$412.21 B
6월 2024
$412.21 B
$410.52 B
$412.83 B
5월 2024
$412.83 B
$417.31 B
$413.26 B
4월 2024
$413.26 B
$418.65 B
$419.25 B
3월 2024
$419.25 B
$415.73 B
2월 2024
$415.73 B
$419.06 B
$415.76 B
1월 2024
$415.76 B
$419.79 B
$420.15 B
12월 2023
$420.15 B
$416.11 B
$417.08 B
11월 2023
$417.08 B
$412.40 B
$412.87 B
10월 2023
$412.87 B
$414.12 B
9월 2023
$414.12 B
$412.60 B
$418.30 B
8월 2023
$418.30 B
$414.48 B
$421.80 B
7월 2023
$421.80 B
$424.35 B
$421.45 B
6월 2023
$421.45 B
$432.26 B
$420.98 B
5월 2023
$420.98 B
$434.79 B
$426.68 B
4월 2023
$426.68 B
$426.07 B
$426.07 B
3월 2023
$426.07 B
$424.64 B
$425.29 B
2월 2023
$425.29 B
$432.81 B
$429.97 B
1월 2023
$429.97 B
$413.72 B
$423.16 B
12월 2022
$423.16 B
$406.48 B
$416.10 B
11월 2022
$416.10 B
$405.92 B
$414.01 B
10월 2022
$414.01 B
$413.47 B
$416.77 B
9월 2022
$416.77 B
$434.37 B
$436.43 B
8월 2022
$436.43 B
$436.82 B
$438.61 B
7월 2022
$438.61 B
$438.24 B
$438.28 B
6월 2022
$438.28 B
$443.78 B
$447.71 B
5월 2022
$447.71 B
$447.60 B
$449.30 B
4월 2022
$449.30 B
$456.53 B
$457.81 B
3월 2022
$457.81 B
$459.44 B
$461.77 B
2월 2022
$461.77 B
$458.66 B
$461.53 B
1월 2022
$461.53 B
$460.66 B
$463.12 B
12월 2021
$463.12 B
$465.93 B
$463.91 B
11월 2021
$463.91 B
$471.34 B
$469.21 B
