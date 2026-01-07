캘린더섹션

한국 외환 보유고 (South Korea Foreign Exchange Reserves)

국가:
대한민국
KRW, 한국 원화
소스:
한국 은행 (Bank of Korea)
분야:
통화
낮음 $​428.05 B $​432.34 B
$​430.66 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​419.51 B
$​428.05 B
다음 발표 실제 예측
이전
외환보유액은 한국의 외환보유액, 증권, 은행예금, 의무, 국고, 특별인출권, 금 보유액의 총 가치를 반영합니다. 지표 증가세는 한국 원화가치 상승에는 긍정적인 반면 감소세는 부정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"한국 외환 보유고 (South Korea Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
$​428.05 B
$​432.34 B
$​430.66 B
11월 2025
$​430.66 B
$​436.08 B
$​428.82 B
10월 2025
$​428.82 B
$​417.82 B
$​422.02 B
9월 2025
$​422.02 B
$​420.19 B
$​416.29 B
8월 2025
$​416.29 B
$​413.35 B
$​411.33 B
7월 2025
$​411.33 B
$​408.84 B
$​410.20 B
6월 2025
$​410.20 B
$​410.60 B
$​404.60 B
5월 2025
$​404.60 B
$​410.61 B
$​404.67 B
4월 2025
$​404.67 B
$​412.87 B
$​409.66 B
3월 2025
$​409.66 B
$​414.29 B
$​409.21 B
2월 2025
$​409.21 B
$​416.86 B
$​411.01 B
1월 2025
$​411.01 B
$​418.47 B
$​415.60 B
12월 2024
$​415.60 B
$​415.00 B
$​415.39 B
11월 2024
$​415.39 B
$​413.63 B
$​415.69 B
10월 2024
$​415.69 B
$​417.94 B
$​419.97 B
9월 2024
$​419.97 B
$​413.58 B
$​415.92 B
8월 2024
$​415.92 B
$​412.30 B
$​413.51 B
7월 2024
$​413.51 B
$​409.49 B
$​412.21 B
6월 2024
$​412.21 B
$​410.52 B
$​412.83 B
5월 2024
$​412.83 B
$​417.31 B
$​413.26 B
4월 2024
$​413.26 B
$​418.65 B
$​419.25 B
3월 2024
$​419.25 B
$​415.73 B
2월 2024
$​415.73 B
$​419.06 B
$​415.76 B
1월 2024
$​415.76 B
$​419.79 B
$​420.15 B
12월 2023
$​420.15 B
$​416.11 B
$​417.08 B
11월 2023
$​417.08 B
$​412.40 B
$​412.87 B
10월 2023
$​412.87 B
$​414.12 B
9월 2023
$​414.12 B
$​412.60 B
$​418.30 B
8월 2023
$​418.30 B
$​414.48 B
$​421.80 B
7월 2023
$​421.80 B
$​424.35 B
$​421.45 B
6월 2023
$​421.45 B
$​432.26 B
$​420.98 B
5월 2023
$​420.98 B
$​434.79 B
$​426.68 B
4월 2023
$​426.68 B
$​426.07 B
$​426.07 B
3월 2023
$​426.07 B
$​424.64 B
$​425.29 B
2월 2023
$​425.29 B
$​432.81 B
$​429.97 B
1월 2023
$​429.97 B
$​413.72 B
$​423.16 B
12월 2022
$​423.16 B
$​406.48 B
$​416.10 B
11월 2022
$​416.10 B
$​405.92 B
$​414.01 B
10월 2022
$​414.01 B
$​413.47 B
$​416.77 B
9월 2022
$​416.77 B
$​434.37 B
$​436.43 B
8월 2022
$​436.43 B
$​436.82 B
$​438.61 B
7월 2022
$​438.61 B
$​438.24 B
$​438.28 B
6월 2022
$​438.28 B
$​443.78 B
$​447.71 B
5월 2022
$​447.71 B
$​447.60 B
$​449.30 B
4월 2022
$​449.30 B
$​456.53 B
$​457.81 B
3월 2022
$​457.81 B
$​459.44 B
$​461.77 B
2월 2022
$​461.77 B
$​458.66 B
$​461.53 B
1월 2022
$​461.53 B
$​460.66 B
$​463.12 B
12월 2021
$​463.12 B
$​465.93 B
$​463.91 B
11월 2021
$​463.91 B
$​471.34 B
$​469.21 B
