Absa 제조 구매 관리자 지수(PMI)는 남아프리카 제조 분야의 사업 상태를 나타내는 지표입니다. 남아프리카 경제연구국이 편집하고 압사가 후원합니다. 이 지표는 IHS 공급 관리 연구소의 널리 사용되는 PMI 지수를 기반으로 합니다.

성분 지수를 계산하기 위해 경제연구국은 제조 회사의 구매 관리자를 대상으로 매월 설문 조사를 실시합니다. 관리자는 회사의 특정 활동(예: 생산)의 상태(증가, 감소 또는 변경되지 않음)를 평가해야 합니다. 지수 값은 증가를 보고한 응답자의 비율과 변경되지 않은 응답의 절반을 합한 값으로 계산됩니다. 이 지수에서 50은 변화가 없음을 의미하며, 50보다 크면 활성도가 증가함을 의미하며, 50보다 작으면 감소를 의미합니다.

총 PMI 지수는 기업 활동(0.05), 신규 주문(0.20), 고용(0.20), 공급업체 납품(0.40), 재고(0.15) 지수의 가중 평균으로 계산됩니다.

제조업 PMI는 분석가들에 의해 특히 면밀히 모니터링됩니다. 제조업은 1차 산업(농업 및 광업)과 3차 산업(예: 소매업 및 도매업)을 위한 상품의 공급자입니다. 따라서 경제의 변화는 제조업에서 시작된다고 여겨집니다.

PMI는 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: