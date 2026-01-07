Absa 남아프리카 제조 관리자 지수(PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|낮음
|N/D
|46.2
|
42.0
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
Absa 제조 구매 관리자 지수(PMI)는 남아프리카 제조 분야의 사업 상태를 나타내는 지표입니다. 남아프리카 경제연구국이 편집하고 압사가 후원합니다. 이 지표는 IHS 공급 관리 연구소의 널리 사용되는 PMI 지수를 기반으로 합니다.
성분 지수를 계산하기 위해 경제연구국은 제조 회사의 구매 관리자를 대상으로 매월 설문 조사를 실시합니다. 관리자는 회사의 특정 활동(예: 생산)의 상태(증가, 감소 또는 변경되지 않음)를 평가해야 합니다. 지수 값은 증가를 보고한 응답자의 비율과 변경되지 않은 응답의 절반을 합한 값으로 계산됩니다. 이 지수에서 50은 변화가 없음을 의미하며, 50보다 크면 활성도가 증가함을 의미하며, 50보다 작으면 감소를 의미합니다.
총 PMI 지수는 기업 활동(0.05), 신규 주문(0.20), 고용(0.20), 공급업체 납품(0.40), 재고(0.15) 지수의 가중 평균으로 계산됩니다.
제조업 PMI는 분석가들에 의해 특히 면밀히 모니터링됩니다. 제조업은 1차 산업(농업 및 광업)과 3차 산업(예: 소매업 및 도매업)을 위한 상품의 공급자입니다. 따라서 경제의 변화는 제조업에서 시작된다고 여겨집니다.
PMI는 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"Absa 남아프리카 제조 관리자 지수(PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용