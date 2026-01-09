S&P 글로벌 일본 서비스 구매 관리자 지수(PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|중간
|N/D
|52.7
|
53.2
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
마킷 서비스 PMI는 일본 서비스 분야의 비즈니스 환경을 반영합니다. 이 지수는 서비스 산업 회사 매니저를 대상으로 한 판매, 주문량, 고용 및 예측에 대한 설문 조사에 기초하여 매월 계산됩니다. 이는 국가 경제 발전에 대한 대기업의 신뢰를 측정하는 핵심 지표 중 하나이다.
마킷 PMI 설문조사는 각 나라의 주요 산업을 대표하는 기업들을 선정하며, 사업 여건을 적절히 반영합니다. 설문 데이터는 5,000명 이상의 구매 담당자 및 기타 경영진으로부터 직접 획득됩니다. 설문조사는 다른 경제지표보다 이른 사업환경 변화에 대한 정보를 제공하는 것으로 여겨집니다. 또한, 조사 대상 모든 국가/지역의 동일한 항목에 대해 동일한 질문을 하기 때문에 다른 나라와 비교하기가 쉽습니다.
이 지수는 새로운 주문, 일자리 및 가격의 변화를 포착하며 경제 동향을 보여주는 주요 지표입니다.
예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"S&P 글로벌 일본 서비스 구매 관리자 지수(PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
