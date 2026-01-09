마킷 서비스 PMI는 일본 서비스 분야의 비즈니스 환경을 반영합니다. 이 지수는 서비스 산업 회사 매니저를 대상으로 한 판매, 주문량, 고용 및 예측에 대한 설문 조사에 기초하여 매월 계산됩니다. 이는 국가 경제 발전에 대한 대기업의 신뢰를 측정하는 핵심 지표 중 하나이다.

마킷 PMI 설문조사는 각 나라의 주요 산업을 대표하는 기업들을 선정하며, 사업 여건을 적절히 반영합니다. 설문 데이터는 5,000명 이상의 구매 담당자 및 기타 경영진으로부터 직접 획득됩니다. 설문조사는 다른 경제지표보다 이른 사업환경 변화에 대한 정보를 제공하는 것으로 여겨집니다. 또한, 조사 대상 모든 국가/지역의 동일한 항목에 대해 동일한 질문을 하기 때문에 다른 나라와 비교하기가 쉽습니다.

이 지수는 새로운 주문, 일자리 및 가격의 변화를 포착하며 경제 동향을 보여주는 주요 지표입니다.

예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주됩니다.

