미국 52주 어음 경매 (United States 52-Week Bill Auction)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
시장
|낮음
|3.380%
|
3.460%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
3.380%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
52주 어음 경매는 52주 만기가 도래하는 재무부 어음의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 미국 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에, 금리 인상은 경제 성장보다 먼저인 반면, 감소는 둔화의 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 52주 어음 경매 (United States 52-Week Bill Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3.380%
3.460%
3.460%
3.445%
3.445%
3.540%
3.540%
3.660%
3.660%
3.760%
3.760%
3.925%
3.925%
3.940%
3.940%
3.930%
3.930%
3.820%
3.820%
3.945%
3.945%
4.050%
4.050%
4.025%
4.025%
4.070%
4.070%
4.190%
4.190%
4.100%
4.100%
3.780%
3.780%
4.150%
4.150%
4.255%
4.255%
4.775%
4.775%
4.915%
4.915%
4.895%
4.895%
4.915%
4.915%
4.810%
4.810%
4.695%
4.695%
4.570%
4.570%
4.595%
4.595%
4.935%
4.935%
5.135%
5.135%
5.185%
5.185%
5.120%
5.120%
5.060%
5.060%
5.130%
5.130%
4.930%
4.930%
4.645%
4.645%
4.530%
4.530%
4.390%
4.390%
4.795%
4.795%
4.470%
4.470%
4.515%
4.515%
4.555%
4.555%
4.505%
4.505%
3.955%
3.955%
3.460%
3.460%
3.200%
3.200%
2.960%
2.960%
3.020%
3.020%
2.100%
2.100%
1.870%
1.870%
1.590%
1.590%
1.145%
