미국의 초기 실업수당 청구 (United States Initial Jobless Claims)
|높은
|199 K
|227 K
|
215 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|226 K
|
199 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
초기 실업수당 청구 건수는 지난 주 처음으로 실업보험 혜택을 받기 위해 신청하는 사람들의 수를 보여줍니다. 즉, 이 지표는 특정 기간 동안 얼마나 많은 사람들이 일자리를 잃었는지를 반영합니다.
이 지표는 노동 시장의 상태와 일반적인 미국 경제 상태를 평가하는 데 사용됩니다. 데이터의 주간 흐름은 높은 변동성을 나타내기 때문에, 대신에4주 평균값을 모니터링하는 경우가 많습니다. 높은 변동성은 다양한 요인에서 비롯될 수 있습니다. 예를 들어, (휴일이나 휴가 중) 근무 주간의 감소로 인해 청구 건수가 줄어들 수 있습니다.
지표의 조직적인 성장은 노동시장의 약화와 실업률 증가를 의미합니다. 초기 실업수당 청구는 일반적으로 경제가 불황에 접어들기 전에 증가합니다. 반대로 경기가 회복되기 전에 하락할 수도 있습니다. 따라서, 이는 미국 경제 건전성의 강력한 선행 지표로 여겨집니다.
연준은 금리 결정 시 노동시장 상황도 감안합니다. 따라서 실업수당 청구 건수가 몇 주 연속 증가하면 미국 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국의 초기 실업수당 청구 (United States Initial Jobless Claims)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
