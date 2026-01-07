계속되는 실업수당 청구에는 한동안 실업급여를 받고 있는 사람들의 수가 반영되어 있습니다. 지표는 매주 게시됩니다. 실업수당을 받는 사람은 실업 후 매주 실업급여 청구서를 다시 제출해야 합니다. 따라서, 실업급여를 받는 개인의 수는 이러한 반복 청구 횟수로 계산됩니다.

실업 수당은 정부 보험 제도에서 자금을 조달합니다. 취업을 장려하기 위해, 혜택은 제한된 기간 동안 지급되며, 그러한 혜택은 전국의 평균 임금보다 적습니다. 청구인은 다음 기준을 충족해야 합니다: 구직자는 적극적으로 구직 활동을 해야 하며(그리고 이를 증명할 수 있어야 함), 경제적인 이유로 실직 상태여야 하며, 어떤 이유로 해고되지 않은 것으로 검증되어야 합니다.

이 수치는 혜택을 받을 자격이 없거나 청구서를 제출하지 않은 실업자를 포함하지 않기 때문에 미국의 일반 실업률을 반영하지 않습니다. 데이터는 실업 수준과 상관관계가 있지만 100% 상관관계는 아닙니다.

일반적으로, 계속되는 청구 건수는 경제 주기를 반영하지만, 노동 시장 건전성의 주요 지표는 아닙니다. 경제학자들은 초기 실업 청구에 더 많은 관심을 기울입니다. 그러나 청구 건수의 급격한 감소는 이러한 청구인의 고용과도 관련될 수 있습니다.

