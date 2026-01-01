캐나다의 경제력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|분기별
|GDP 연간 q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|분기별
|실업률
|6.5%
|11월 2025
|6.9%
|월별
|코어 CPI y/y
|2.9%
|11월 2025
|2.9%
|월별
|BoC 금리결정
|2.00%
|2.25%
|무역 수지
|$0.153 B
|9월 2025
|$-6.427 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.08 13:30, CAD, 수입품, 이전: $64.078 B
2026.01.08 13:30, CAD, 수출, 이전: $64.231 B
2026.01.08 13:30, CAD, 무역 수지, 예측: $-0.439 B, 이전: $0.153 B
2026.01.09 13:30, CAD, 고용 변화, 예측: 43.9 K, 이전: 53.6 K
2026.01.09 13:30, CAD, 정규직 변화, 이전: -9.4 K
2026.01.09 13:30, CAD, 시간제 고용 변화, 이전: 63.0 K
2026.01.09 13:30, CAD, 실업률, 예측: 6.4%, 이전: 6.5%
2026.01.09 13:30, CAD, 참여율, 예측: 65.0%, 이전: 65.1%
2026.01.13 13:30, CAD, 건축허가 m/m, 예측: 8.5%, 이전: 14.9%
2026.01.15 13:30, CAD, 제조 판매 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -1.0%
2026.01.15 13:30, CAD, 도매 무역, 예측: -0.3%, 이전: 0.1%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC CAD 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|외국 증권 매입
|$46.622 B
|10월 2025
|$31.316 B
|월별
|캐나다인의 해외 증권 매입
|$-11.575 B
|10월 2025
|$21.620 B
|월별
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP m/m
|-0.3%
|10월 2025
|0.2%
|월별
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|분기별
|GDP y/y
|0.4%
|10월 2025
|1.1%
|월별
|GDP 암시적 물가지수 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|GDP 연간 q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|ADP 비농업 고용 변화
|19.2 K
|12월 2021
|102.1 K
|월별
|고용 변화
|53.6 K
|11월 2025
|66.6 K
|월별
|노동 생산성 q/q
|0.9%
|3 Q 2025
|-1.0%
|분기별
|시간제 고용 변화
|63.0 K
|11월 2025
|85.1 K
|월별
|실업률
|6.5%
|11월 2025
|6.9%
|월별
|정규직 변화
|-9.4 K
|11월 2025
|-18.5 K
|월별
|참여율
|65.1%
|11월 2025
|65.3%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.1%
|11월 2025
|0.2%
|월별
|CPI y/y
|2.2%
|11월 2025
|2.2%
|월별
|IPPI m/m
|0.9%
|11월 2025
|1.7%
|월별
|IPPI y/y
|6.1%
|11월 2025
|5.7%
|월별
|RMPI m/m
|0.3%
|11월 2025
|1.6%
|월별
|RMPI y/y
|6.4%
|11월 2025
|5.8%
|월별
|공통 CPI y/y
|2.8%
|11월 2025
|2.7%
|월별
|조정 중간 CPI y/y
|2.8%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|중간 CPI y/y
|2.8%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|코어 CPI m/m
|-0.1%
|11월 2025
|0.6%
|월별
|코어 CPI y/y
|2.9%
|11월 2025
|2.9%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoC 금리결정
|2.00%
|2.25%
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|$0.153 B
|9월 2025
|$-6.427 B
|월별
|수입품
|$64.078 B
|9월 2025
|$66.831 B
|월별
|수출
|$64.231 B
|9월 2025
|$60.404 B
|월별
|현재 계정
|$-9.680 B
|3 Q 2025
|$-21.557 B
|분기별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|예산 균형
|$-2.278 B
|10월 2025
|$-5.023 B
|월별
|예산 수지, 회계 연도
|$-18.369 B
|10월 2025
|$-16.091 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|Ivey PMI
|48.4
|11월 2025
|52.4
|월별
|Ivey PMI n..s.a.
|44.5
|11월 2025
|51.7
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|48.4
|월별
|건축허가 m/m
|14.9%
|10월 2025
|5.9%
|월별
|기업 이익 q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|-2.4%
|분기별
|도매 무역
|0.1%
|10월 2025
|0.6%
|월별
|용량 활용률
|78.5%
|3 Q 2025
|77.6%
|분기별
|제조 판매 m/m
|-1.0%
|10월 2025
|3.6%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매판매 m/m
|-0.2%
|10월 2025
|-0.9%
|월별
|코어 소매 판매 m/m
|-0.6%
|10월 2025
|-0.1%
|월별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|CMHC 하우징 시작
|254.058 K
|11월 2025
|232.245 K
|월별
|신규 주택 가격지수 m/m
|0.0%
|11월 2025
|-0.4%
|월별