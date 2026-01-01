캘린더섹션

경제 달력

국가

캐나다의 경제력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% 분기별
GDP 연간 q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% 분기별
실업률 6.5% 11월 2025 6.9% 월별
코어 CPI y/y 2.9% 11월 2025 2.9% 월별
BoC 금리결정 2.00% 2.25%
무역 수지 $​0.153 B 9월 2025 $​-6.427 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.08 13:30, CAD, 수입품, 이전: $​64.078 B
2026.01.08 13:30, CAD, 수출, 이전: $​64.231 B
2026.01.08 13:30, CAD, 무역 수지, 예측: $​-0.439 B, 이전: $​0.153 B
2026.01.09 13:30, CAD, 고용 변화, 예측: 43.9 K, 이전: 53.6 K
2026.01.09 13:30, CAD, 정규직 변화, 이전: -9.4 K
2026.01.09 13:30, CAD, 시간제 고용 변화, 이전: 63.0 K
2026.01.09 13:30, CAD, 실업률, 예측: 6.4%, 이전: 6.5%
2026.01.09 13:30, CAD, 참여율, 예측: 65.0%, 이전: 65.1%
2026.01.13 13:30, CAD, 건축허가 m/m, 예측: 8.5%, 이전: 14.9%
2026.01.15 13:30, CAD, 제조 판매 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -1.0%
2026.01.15 13:30, CAD, 도매 무역, 예측: -0.3%, 이전: 0.1%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC CAD 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
외국 증권 매입 $​46.622 B 10월 2025 $​31.316 B 월별
캐나다인의 해외 증권 매입 $​-11.575 B 10월 2025 $​21.620 B 월별
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP m/m -0.3% 10월 2025 0.2% 월별
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% 분기별
GDP y/y 0.4% 10월 2025 1.1% 월별
GDP 암시적 물가지수 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.1% 분기별
GDP 연간 q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
ADP 비농업 고용 변화 19.2 K 12월 2021 102.1 K 월별
고용 변화 53.6 K 11월 2025 66.6 K 월별
노동 생산성 q/q 0.9% 3 Q 2025 -1.0% 분기별
시간제 고용 변화 63.0 K 11월 2025 85.1 K 월별
실업률 6.5% 11월 2025 6.9% 월별
정규직 변화 -9.4 K 11월 2025 -18.5 K 월별
참여율 65.1% 11월 2025 65.3% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.1% 11월 2025 0.2% 월별
CPI y/y 2.2% 11월 2025 2.2% 월별
IPPI m/m 0.9% 11월 2025 1.7% 월별
IPPI y/y 6.1% 11월 2025 5.7% 월별
RMPI m/m 0.3% 11월 2025 1.6% 월별
RMPI y/y 6.4% 11월 2025 5.8% 월별
공통 CPI y/y 2.8% 11월 2025 2.7% 월별
조정 중간 CPI y/y 2.8% 11월 2025 3.0% 월별
중간 CPI y/y 2.8% 11월 2025 3.0% 월별
코어 CPI m/m -0.1% 11월 2025 0.6% 월별
코어 CPI y/y 2.9% 11월 2025 2.9% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
BoC 금리결정 2.00% 2.25%
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 $​0.153 B 9월 2025 $​-6.427 B 월별
수입품 $​64.078 B 9월 2025 $​66.831 B 월별
수출 $​64.231 B 9월 2025 $​60.404 B 월별
현재 계정 $​-9.680 B 3 Q 2025 $​-21.557 B 분기별
정부 지난 참조 이전 변동
예산 균형 $​-2.278 B 10월 2025 $​-5.023 B 월별
예산 수지, 회계 연도 $​-18.369 B 10월 2025 $​-16.091 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
Ivey PMI 48.4 11월 2025 52.4 월별
Ivey PMI n..s.a. 44.5 11월 2025 51.7 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 48.4 월별
건축허가 m/m 14.9% 10월 2025 5.9% 월별
기업 이익 q/q 3.8% 3 Q 2025 -2.4% 분기별
도매 무역 0.1% 10월 2025 0.6% 월별
용량 활용률 78.5% 3 Q 2025 77.6% 분기별
제조 판매 m/m -1.0% 10월 2025 3.6% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매판매 m/m -0.2% 10월 2025 -0.9% 월별
코어 소매 판매 m/m -0.6% 10월 2025 -0.1% 월별
주택 지난 참조 이전 변동
CMHC 하우징 시작 254.058 K 11월 2025 232.245 K 월별
신규 주택 가격지수 m/m 0.0% 11월 2025 -0.4% 월별