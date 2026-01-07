캘린더섹션

일본 경제 전망 지수 (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국무조정실 (Cabinet Office)
분야:
통화
낮음 50.3
53.1
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
50.2
50.3
다음 발표 실제 예측
이전
미래 상황을 위한 경제관측지수는 기업 근로자들을 대상으로 향후 3개월 동안의 국가 경제 전망을 평가하는 설문조사를 바탕으로 합니다. 이 설문조사는 가계 및 기업 활동의 변화와 국가 전체의 고용에 관한 질문을 포함합니다. 이 설문 조사는 2,000명 이상의 직원으로부터 수집된 데이터를 기반으로 합니다.

국무조정실은 보다 빠르고 정확한 그림을 얻기 위해 각 지역별로 "지역연구기구"와 수집된 데이터를 수집하고 분석할 "조정연구기구"를 지정하였습니다.

이번 조사는 홋카이도, 도호쿠, 기타칸토, 미나미칸토, 도카이, 호쿠리쿠, 간사이, 주고쿠, 시코쿠, 규슈, 오키나와 등 11개 지역을 대상으로 실시되며 백화점, 편의점, 택시기사 등 소매업과 유흥업 종사자를 대상으로 실시됩니다. 응답자들은 5단계 평가에서 현재와 미래의 경제 상황에 대한 질문을 받습니다. 그들의 답변은 지수를 계산하는 데 사용됩니다.

미래 상황을 위한 경제관측지수는 일본의 중기 경제동향을 평가하는 주요 지표입니다. 지수값이 50보다 크면, 경제의 현재 상황과 전망은 긍정적인 것으로 간주되고, 50 이하의 값에서는 부정적인 것으로 간주됩니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
50.3
53.1
10월 2025
N/D
47.3
48.5
9월 2025
48.5
46.9
47.5
8월 2025
47.5
48.1
47.3
7월 2025
47.3
47.0
45.9
6월 2025
45.9
46.0
44.8
5월 2025
44.8
42.9
42.7
4월 2025
42.7
44.7
45.2
3월 2025
45.2
46.0
46.6
2월 2025
46.6
48.2
48.0
1월 2025
48.0
50.0
49.4
12월 2024
48.8
48.9
49.4
11월 2024
49.4
47.1
48.3
10월 2024
48.3
48.8
49.7
9월 2024
49.7
50.3
50.3
8월 2024
50.3
48.7
48.3
7월 2024
48.3
47.8
47.9
6월 2024
47.9
45.8
46.3
5월 2024
46.3
48.1
48.5
4월 2024
48.5
51.4
51.2
3월 2024
51.2
53.4
53.0
2월 2024
53.0
52.8
52.5
1월 2024
52.5
49.4
50.4
12월 2023
49.1
49.0
49.4
11월 2023
49.4
49.1
48.4
10월 2023
48.4
50.6
49.5
9월 2023
49.5
52.9
51.4
8월 2023
51.4
53.6
54.1
7월 2023
54.1
53.8
52.8
6월 2023
52.8
55.3
54.4
5월 2023
54.4
55.1
55.7
4월 2023
55.7
52.6
54.1
3월 2023
54.1
50.2
50.8
2월 2023
50.8
48.3
49.3
1월 2023
49.3
46.2
46.8
12월 2022
47.0
45.8
45.1
11월 2022
45.1
47.9
46.4
10월 2022
46.4
49.4
49.2
9월 2022
49.2
46.2
49.4
8월 2022
49.4
45.3
42.8
7월 2022
42.8
50.2
47.6
6월 2022
47.6
51.6
52.5
5월 2022
52.5
50.4
50.3
4월 2022
50.3
47.4
50.1
3월 2022
50.1
43.5
44.4
2월 2022
44.4
46.0
42.5
1월 2022
42.5
51.6
50.3
12월 2021
49.4
55.7
53.4
11월 2021
53.4
57.3
57.5
10월 2021
57.5
50.4
56.6
