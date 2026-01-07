미래 상황을 위한 경제관측지수는 기업 근로자들을 대상으로 향후 3개월 동안의 국가 경제 전망을 평가하는 설문조사를 바탕으로 합니다. 이 설문조사는 가계 및 기업 활동의 변화와 국가 전체의 고용에 관한 질문을 포함합니다. 이 설문 조사는 2,000명 이상의 직원으로부터 수집된 데이터를 기반으로 합니다.

국무조정실은 보다 빠르고 정확한 그림을 얻기 위해 각 지역별로 "지역연구기구"와 수집된 데이터를 수집하고 분석할 "조정연구기구"를 지정하였습니다.

이번 조사는 홋카이도, 도호쿠, 기타칸토, 미나미칸토, 도카이, 호쿠리쿠, 간사이, 주고쿠, 시코쿠, 규슈, 오키나와 등 11개 지역을 대상으로 실시되며 백화점, 편의점, 택시기사 등 소매업과 유흥업 종사자를 대상으로 실시됩니다. 응답자들은 5단계 평가에서 현재와 미래의 경제 상황에 대한 질문을 받습니다. 그들의 답변은 지수를 계산하는 데 사용됩니다.

미래 상황을 위한 경제관측지수는 일본의 중기 경제동향을 평가하는 주요 지표입니다. 지수값이 50보다 크면, 경제의 현재 상황과 전망은 긍정적인 것으로 간주되고, 50 이하의 값에서는 부정적인 것으로 간주됩니다.

