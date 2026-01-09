IHS 마킷은 서비스 부문 기업에 고용된 구매 관리자를 대상으로 수집한 데이터를 바탕으로 서비스 구매 관리자 지수(PMI)를 매월 발표합니다

마킷 서비스 PMI에는 민간 기업의 정보만 포함됩니다. 구매 관리자는 설문지를 작성하여 작업의 주요 매개 변수를 다음과 같이 규정합니다:

생산량

새 오더

백로그

지불된 가격 (회사가 구입한 재료, 서비스 및 상품에 대한 것)

받은 가격

공급업체의 납품 횟수

인벤토리

고용

미래 생산량

응답자는 위의 매개변수가 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 보여주는 상대적 추정치를 제공해야 합니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위지표는 인플레이션, 고용 및 기타 경제활동의 핵심 지표를 특징짓습니다.

이 지표의 기준 값은 50.0입니다. 데이터가 이 임계값을 초과하면 서비스 섹터가 확장되고 있음을 나타냅니다. 데이터가 임계값보다 낮으면 서비스 섹터가 축소되었음을 나타냅니다.

구매 관리자들은 업계 정서의 변화를 가장 먼저 확인한 사람들 중 하나로 간주되며, 따라서 PMI는 헤드라인 숫자를 특징으로 하며 GDP, 인플레이션, 고용 등과 같은 다른 주요 경제 동인에 대한 통찰력을 제공하는 것으로 간주됩니다.

공표된 값이 예상 값을 초과하는 경우, 유로화의 절상을 가정할 수 있습니다. 공표된 가치가 예상치를 밑도는 경우, 유로화가 평가절하되고 그에 따라 유로화 시세가 이동한다고 가정할 수 있습니다.

