크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재는 유럽중앙은행의 공식 입장을 반영하고 있어 모든 연설은 시장 참가자들과 분석가들에 의해 세심하게 검토되고 있습니다.

크리스틴 라가르드는 이전에 국제통화기금(IMF)의 회장 겸 전무이사와 프랑스 경제부 장관이었습니다. 그녀는 2019년 11월 1일부터 ECB의 회장입니다. 그녀는 종종 대중 앞에서 연설합니다: 유럽의회와 그 위원회에서 의무적인 연설 외에도, 그녀는 국제 경제 포럼에 참가하고, 의회와 회의에서 연설하고, ECB의 공식 성명서를 낭독 (예: 크리스틴 라가르드는 종종 ECB의 통화정책 기자 회견을 주관한다), 심지어 세계 일류 대학 학생들에게 강의도 합니다.

유럽 규제 기구의 회장은 ECB와 EU 감독 기구의 다른 모든 직원들 중에서 유로화 시세에 가장 큰 영향을 미치는 사람입니다. 의장은 ECB 이사회의 의도와 별도 이사회의 의견에 대한 전체 정보에 접근할 수 있습니다. 따라서, 라가르드의 진술은 분석가들과 경제학자들에 의해 주의 깊게 관찰됩니다. 연설의 본문은 ECB 웹사이트에 게재됩니다.

크리스틴 라가르드 총재의 발언이 향후 긴축이나 완화 등 향후 통화정책 전개 가능성을 시사한다면 이는 유로화에 단기적인 긍정적 영향을 미칠 수도 있습니다. 그녀가 유로존의 노동시장을 긍정적으로 특징짓거나 인플레이션 성장을 언급한다면, 이는 유로화 시세에 대해서도 긍정적인 것으로 이러한 모든 요소들은 투자자들에게 ECB의 이자율이 단기적으로 상승할 조짐을 줄 수 있습니다.