일본 실제 급여 y/y (Japan Real Wage y/y)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
후생노동성 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
분야:
노동
낮음 -2.8% -0.4%
-0.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-1.4%
-2.8%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

실질임금 y/y는 소비자물가지수에 대한 명목임금지수의 비율로 계산되며, 따라서 명목임금에 대해 구매할 수 있는 재화 및 용역의 양을 반영합니다. 즉, 명목임금의 실질구매력을 반영합니다. 이 지수는 현재 달의 실질 임금이 1년 전 같은 달에 비해 변화된 비율을 보여줍니다.

지표 산출은 5인 이상 기업을 대상으로 후생노동성이 매월 실시하는 노동력 조사에서 명목임금 데이터를 수집합니다.

물가 상승에 맞서 명목 임금이 인상되더라도 실질 임금은 떨어질 수 있습니다. 지수 값이 감소하면 모집단의 구매력이 감소한다는 것을 의미합니다. 소비 감소는 다시 국가 경제에 악재로 여겨집니다. 따라서, 지수 하락은 일본 엔화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 반면, 지수 상승은 국가 통화에는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 실제 급여 y/y (Japan Real Wage y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-2.8%
-0.4%
-0.8%
10월 2025
-0.7%
-0.4%
-1.3%
9월 2025
-1.4%
-0.4%
-1.7%
8월 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
7월 2025
0.5%
-2.3%
-0.8%
6월 2025
-1.3%
-2.5%
-2.6%
5월 2025
-2.9%
-1.1%
-2.0%
4월 2025
-1.8%
-1.9%
-1.8%
3월 2025
-2.1%
-1.2%
-1.5%
2월 2025
-1.2%
-0.8%
-2.8%
1월 2025
-1.8%
0.1%
0.3%
12월 2024
0.6%
-0.7%
0.5%
11월 2024
-0.3%
-0.1%
-0.4%
10월 2024
0.0%
-0.7%
-0.4%
9월 2024
-0.1%
-0.4%
-0.8%
8월 2024
-0.6%
-1.3%
0.3%
7월 2024
0.4%
-0.6%
1.1%
6월 2024
1.1%
-1.1%
-1.3%
5월 2024
-1.4%
-2.1%
-1.2%
4월 2024
-0.7%
-2.3%
-2.1%
3월 2024
-2.5%
-2.3%
-1.8%
12월 2023
-1.9%
-2.4%
-2.5%
11월 2023
-3.0%
-2.3%
-2.3%
10월 2023
-2.3%
-2.3%
-2.9%
9월 2023
-2.4%
-2.0%
-2.8%
8월 2023
-2.5%
-1.7%
-2.7%
7월 2023
-2.5%
-1.9%
-1.6%
6월 2023
-1.6%
-2.3%
-0.9%
5월 2023
-1.2%
-2.8%
-3.2%
4월 2023
-3.0%
-2.8%
-2.3%
3월 2023
-2.9%
-2.3%
-2.9%
2월 2023
-2.6%
-2.2%
-4.1%
1월 2023
-4.1%
-1.8%
-0.6%
12월 2022
0.1%
-3.4%
-2.5%
11월 2022
-3.8%
-2.0%
-2.9%
10월 2022
-2.6%
-1.4%
-1.2%
9월 2022
-1.3%
-1.2%
-1.7%
8월 2022
-1.7%
-0.3%
-1.8%
7월 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
6월 2022
-0.4%
-1.3%
-1.8%
5월 2022
-1.8%
-2.3%
-1.7%
4월 2022
-1.2%
1.4%
0.6%
3월 2022
-0.2%
-1.9%
0.0%
2월 2022
0.0%
-0.8%
0.5%
1월 2022
0.4%
-1.6%
-2.3%
12월 2021
-2.2%
-1.0%
-0.8%
11월 2021
-1.6%
-0.5%
-0.7%
10월 2021
-0.7%
-0.4%
-0.6%
9월 2021
-0.6%
-0.3%
0.1%
8월 2021
0.2%
0.0%
0.3%
123
