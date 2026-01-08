실질임금 y/y는 소비자물가지수에 대한 명목임금지수의 비율로 계산되며, 따라서 명목임금에 대해 구매할 수 있는 재화 및 용역의 양을 반영합니다. 즉, 명목임금의 실질구매력을 반영합니다. 이 지수는 현재 달의 실질 임금이 1년 전 같은 달에 비해 변화된 비율을 보여줍니다.

지표 산출은 5인 이상 기업을 대상으로 후생노동성이 매월 실시하는 노동력 조사에서 명목임금 데이터를 수집합니다.

물가 상승에 맞서 명목 임금이 인상되더라도 실질 임금은 떨어질 수 있습니다. 지수 값이 감소하면 모집단의 구매력이 감소한다는 것을 의미합니다. 소비 감소는 다시 국가 경제에 악재로 여겨집니다. 따라서, 지수 하락은 일본 엔화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 반면, 지수 상승은 국가 통화에는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

