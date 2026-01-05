스위스의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|분기별
|실업률
|3.0%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|CPI y/y
|N/D
|11월 2025
|0.1%
|월별
|SNB 금리 결정
|N/D
|무역 수지
|₣3.841 B
|11월 2025
|₣4.203 B
|월별
경제 달력
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC CHF 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|분기별
|GDP y/y
|0.5%
|3 Q 2025
|1.3%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|고용 수준
|N/D
|3 Q 2025
|5.532 M
|분기별
|실업률
|3.0%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|실업률 n.s.a.
|2.9%
|11월 2025
|2.9%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|N/D
|11월 2025
|-0.3%
|월별
|CPI y/y
|N/D
|11월 2025
|0.1%
|월별
|PPI m/m
|N/D
|11월 2025
|월별
|PPI y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|SNB 금리 결정
|N/D
|외환 보유금
|N/D
|12월 2025
|₣727.386 B
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|₣3.841 B
|11월 2025
|₣4.203 B
|월별
|수입품
|₣19.637 B
|11월 2025
|₣21.075 B
|월별
|수출
|₣23.478 B
|11월 2025
|₣25.278 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|Credit Suisse의 경제적 기대
|N/D
|12월 2025
|월별
|KOF 경제 기압계
|103.4
|12월 2025
|101.7
|월별
|procure.ch 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|산업 생산성 y/y
|N/D
|3 Q 2025
|-0.1%
|분기별
|산업 주문 y/y
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|분기별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매 판매 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|소비자 기후
|-37
|4 Q 2025
|-33
|분기별