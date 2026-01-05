캘린더섹션

스위스의 경제 달력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q -0.5% 3 Q 2025 0.2% 분기별
실업률 3.0% 11월 2025 3.0% 월별
CPI y/y N/D 11월 2025 0.1% 월별
SNB 금리 결정 N/D
무역 수지 ₣​3.841 B 11월 2025 ₣​4.203 B 월별

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 07:30, CHF, 소매 판매 y/y
2026.01.07 08:00, CHF, 외환 보유금, 이전: ₣​727.386 B
2026.01.08 07:30, CHF, CPI m/m
2026.01.08 07:30, CHF, CPI y/y
2026.01.09 06:45, CHF, 실업률, 예측: 3.0%, 이전: 3.0%
2026.01.09 06:45, CHF, 실업률 n.s.a., 예측: 3.0%, 이전: 2.9%

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC CHF 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q -0.5% 3 Q 2025 0.2% 분기별
GDP y/y 0.5% 3 Q 2025 1.3% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
고용 수준 N/D 3 Q 2025 5.532 M 분기별
실업률 3.0% 11월 2025 3.0% 월별
실업률 n.s.a. 2.9% 11월 2025 2.9% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m N/D 11월 2025 -0.3% 월별
CPI y/y N/D 11월 2025 0.1% 월별
PPI m/m N/D 11월 2025 월별
PPI y/y N/D 11월 2025 월별
통화 지난 참조 이전 변동
SNB 금리 결정 N/D
외환 보유금 N/D 12월 2025 ₣​727.386 B 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 ₣​3.841 B 11월 2025 ₣​4.203 B 월별
수입품 ₣​19.637 B 11월 2025 ₣​21.075 B 월별
수출 ₣​23.478 B 11월 2025 ₣​25.278 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
Credit Suisse의 경제적 기대 N/D 12월 2025 월별
KOF 경제 기압계 103.4 12월 2025 101.7 월별
procure.ch 제조 PMI N/D 12월 2025 월별
산업 생산성 y/y N/D 3 Q 2025 -0.1% 분기별
산업 주문 y/y 11.4% 1 Q 2018 11.2% 분기별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 y/y N/D 11월 2025 월별
소비자 기후 -37 4 Q 2025 -33 분기별