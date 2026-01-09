마킷 종합 PMI는 제조 및 서비스 분야의 민간기업의 근무환경 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 이 지표는 일본 민간기업에 근무하는 구매관리자들을 대상으로 한 월별 설문조사를 기반으로 합니다.

구매 담당자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행되기 때문에 다른 회사 직원보다 시장 상황의 변화를 더 일찍 추적할 수 있으므로, 구매 담당자는 구매에 대한 책임자를 가장 먼저 알 수 있습니다. 구매관리자들은 그러한 변화를 가장 먼저 알아차립니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사 샘플을 선정합니다.

구매 관리자는 설문지를 작성하여 작업의 기본 매개 변수(입출력 가격, 고용, 생산, 신규 주문 등)를 평가합니다. 설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위지표는 인플레이션, 고용 및 기타 경제활동의 핵심 지표를 특징짓습니다.

각 응답은 기업의 규모와 기업이 속한 하위 부문의 총 생산 또는 서비스에 대한 회사의 기여도에 따라 가중됩니다. 따라서, 대기업들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다.

지수는 계절별로 조정됩니다. 개별 가중치는 폴링된 회사에 부여됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 영업 상황을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이 수치가 50을 밑돌면 경영 상황이 악화되는 것입니다.

마킷 경기 PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 일본의 전체 민간 부문의 비즈니스 활동을 포괄하는 운영 정보를 제공합니다. 그것은 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. PMI 성장은 시장 상황의 호조세를 나타내며 일본 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

