싱가포르 외환보유고는 싱가포르 중앙은행이 보유하거나 관리하는 총 금 보유량을 반영합니다. 그 나라는 천연자원이나 다른 유형자산이 없기 때문에, 재정유보금은 전략적으로 중요합니다. 지표는 월별로 게시됩니다. 예상보다 높은 가치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"싱가포르 외환보유고 (Singapore Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.