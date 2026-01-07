캘린더섹션

싱가포르 외환보유고 (Singapore Foreign Exchange Reserves)

싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
싱가포르 금융청 (Monetary Authority of Singapore)
통화
$​400.020 B
싱가포르 외환보유고는 싱가포르 중앙은행이 보유하거나 관리하는 총 금 보유량을 반영합니다. 그 나라는 천연자원이나 다른 유형자산이 없기 때문에, 재정유보금은 전략적으로 중요합니다. 지표는 월별로 게시됩니다. 예상보다 높은 가치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"싱가포르 외환보유고 (Singapore Foreign Exchange Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

12월 2025
N/D
$​402.034 B
$​400.020 B
11월 2025
$​400.020 B
$​399.043 B
$​392.198 B
10월 2025
$​392.198 B
$​404.168 B
$​393.135 B
9월 2025
$​393.135 B
$​385.398 B
$​391.267 B
8월 2025
$​391.267 B
$​386.608 B
$​397.336 B
7월 2025
$​397.336 B
$​401.129 B
$​404.963 B
6월 2025
$​404.963 B
$​411.292 B
$​401.730 B
5월 2025
$​401.730 B
$​399.008 B
$​389.229 B
4월 2025
$​389.229 B
$​390.391 B
$​382.606 B
3월 2025
$​381.075 B
$​370.964 B
$​379.323 B
1월 2025
$​376.703 B
$​383.625 B
$​371.433 B
12월 2024
$​371.400 B
$​377.200 B
11월 2024
$​377.200 B
$​383.722 B
10월 2024
$​383.722 B
$​391.554 B
$​389.812 B
9월 2024
$​389.812 B
$​387.785 B
$​384.587 B
8월 2024
$​384.587 B
$​381.884 B
$​378.619 B
7월 2024
$​378.619 B
$​374.319 B
$​371.675 B
6월 2024
$​371.675 B
$​372.962 B
$​370.542 B
5월 2024
$​370.542 B
$​366.466 B
$​366.877 B
4월 2024
$​366.877 B
$​367.797 B
$​368.682 B
3월 2024
$​368.494 B
$​361.382 B
$​357.346 B
2월 2024
$​357.346 B
$​361.147 B
$​357.793 B
1월 2024
$​357.793 B
$​350.995 B
$​351.031 B
12월 2023
$​351.031 B
$​345.174 B
$​345.464 B
11월 2023
$​345.464 B
$​336.465 B
$​338.242 B
10월 2023
$​338.242 B
$​339.398 B
$​337.397 B
9월 2023
$​337.397 B
$​345.336 B
$​337.252 B
8월 2023
$​337.252 B
$​349.273 B
$​340.793 B
7월 2023
$​340.793 B
$​338.846 B
$​331.188 B
6월 2023
$​331.188 B
$​333.920 B
$​325.745 B
5월 2023
$​325.745 B
$​336.337 B
$​312.010 B
4월 2023
$​312.010 B
$​336.533 B
$​312.897 B
3월 2023
$​312.206 B
$​305.901 B
$​294.085 B
2월 2023
$​294.085 B
$​273.082 B
$​291.699 B
1월 2023
$​291.699 B
$​311.258 B
$​289.484 B
12월 2022
$​289.484 B
$​313.538 B
$​291.275 B
11월 2022
$​291.275 B
$​303.855 B
$​282.284 B
10월 2022
$​282.284 B
$​265.109 B
$​286.067 B
9월 2022
$​286.067 B
$​268.167 B
$​289.415 B
8월 2022
$​289.411 B
$​265.055 B
$​288.242 B
7월 2022
$​288.242 B
$​291.416 B
$​314.318 B
6월 2022
$​314.318 B
$​322.307 B
$​345.277 B
5월 2022
$​345.277 B
$​363.137 B
$​365.177 B
4월 2022
$​365.177 B
$​397.634 B
$​379.666 B
3월 2022
$​380.964 B
$​418.491 B
$​426.633 B
2월 2022
$​426.633 B
$​415.952 B
$​418.390 B
1월 2022
$​418.390 B
$​416.911 B
$​417.904 B
12월 2021
$​417.904 B
$​418.212 B
$​412.959 B
11월 2021
$​412.959 B
$​421.028 B
$​419.032 B
10월 2021
$​419.032 B
$​418.801 B
$​416.751 B
