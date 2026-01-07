캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 사건 지수 (Japan Coincident Index)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국무조정실 (Cabinet Office)
분야:
비즈니스
낮음 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

일본의 동행 지수는 일본의 현재 경제 상황을 평가합니다.

동행 지수는 생산 지수 및 활성 작업 비율과 같은 11개의 지표를 매칭 시리즈의 지표로 사용합니다. 매칭 시퀀스의 이 지표에서 계산된 지수를 매칭 지수라고 합니다. 이 지수는 생산, 소비, 도매 및 소매 판매, 영업 소득 및 노동 시장 지표의 모든 단계를 특징짓는 몇 가지 구성 요소를 포함합니다.

일본의 동행 경기 지수는 현재의 경제 상황을 측정합니다. 경제활동 변동의 진폭을 측정하는 주된 목적을 위해 경기 지수는 선택된 시리즈의 변화율을 집계하여 구성됩니다. 이 시리즈의 기준 연도는 1995년이며, 평균 값의 합계는 100으로 계산됩니다.

동행 지수는 국무조정실이 선행 경기 지수와 후행 경기 지수와 함께 발표한 경제동향 지수를 구성하는 세 가지 지수 중 하나입니다. 그것은 대략적으로 경제와 일치하기 때문에 주로 현재 경제의 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 사건 지수 (Japan Coincident Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
10월 2025 예비
N/D
9월 2025
N/D
9월 2025 예비
N/D
112.8
112.8
8월 2025
112.8
113.4
113.4
8월 2025 예비
113.4
113.1
114.1
7월 2025
114.1
113.3
113.3
7월 2025 예비
113.3
116.2
115.9
6월 2025
116.7
116.8
116.8
6월 2025 예비
116.8
115.5
116.0
5월 2025
116.0
115.9
115.9
5월 2025 예비
115.9
115.8
116.0
4월 2025
116.0
115.5
115.5
4월 2025 예비
115.5
116.5
115.8
3월 2025
115.9
116.0
116.0
3월 2025 예비
116.0
116.8
117.3
2월 2025
117.3
116.9
116.9
2월 2025 예비
116.9
116.1
116.1
1월 2025
116.1
116.2
116.2
1월 2025 예비
116.2
116.1
116.1
12월 2024
116.4
116.8
116.8
12월 2024 예비
116.8
115.7
115.4
11월 2024
115.4
115.3
115.3
11월 2024 예비
115.3
115.8
116.8
10월 2024
116.8
116.5
116.5
10월 2024 예비
116.5
114.6
114.0
9월 2024
115.3
115.7
115.7
9월 2024 예비
115.7
114.3
114.0
8월 2024
114.0
113.5
113.5
8월 2024 예비
113.5
114.3
117.2
7월 2024
117.2
117.1
117.1
7월 2024 예비
117.1
113.0
114.1
6월 2024
113.2
113.7
113.7
6월 2024 예비
113.7
117.2
117.1
5월 2024
117.1
116.5
116.5
5월 2024 예비
116.5
114.6
115.2
4월 2024
115.2
115.2
115.2
4월 2024 예비
115.2
113.5
114.2
3월 2024
113.6
113.9
113.9
3월 2024 예비
113.9
111.8
111.5
2월 2024
111.6
110.9
110.9
2월 2024 예비
110.9
113.0
112.1
1월 2024
112.1
110.2
110.2
1월 2024 예비
110.2
115.5
116.0
12월 2023
115.9
116.2
116.2
12월 2023 예비
116.2
114.6
114.6
11월 2023
114.6
114.5
114.5
11월 2023 예비
114.5
115.9
115.9
10월 2023
115.9
115.9
115.9
10월 2023 예비
115.9
114.7
115.7
123456789
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드